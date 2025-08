Su un colle ricoperto da verdi boschi sorge il BORGO DELLA FORESTA in Toscana | Sembra di stare in Amazzonia

Il borgo della foresta è in Toscana, ma è così immerso nel verde che sembra essere in Amazzonia. Sorge su un colle ricoperto di boschi.

Nel cuore della Toscana, si cela un borgo che incarna l’essenza più autentica della montagna. Un gioiello che è quasi interamente immerso nella vegetazione, al punto da essere noto come “il borgo della foresta”.

Qui, il tempo sembra scorrere a un ritmo diverso, scandito dal fruscio degli alberi.

Ogni angolo di questo posto racconta una storia di profondo legame con la natura. Dalle testimonianze storiche che risalgono al Trecento, ai borghi antichi che si fondono in modo armonioso con i verdi boschi.

È in pratica un vero scrigno di tesori, dove la storia e l’ambiente si intrecciano tra loro. Un posto in cui scoprire, ma anche andare all’avventura.

Un luogo in cui natura e storia si fondo

Questo incantevole luogo è un invito all’esplorazione, un mosaico di borghi antichi e di attrazioni insolite che si svelano tra la fitta vegetazione. Come “Visitpistoia.it” spiega, tra le sue località d’interesse spiccano Maresca, che si colloca ai margini della Foresta del Teso, un paradiso per gli amanti delle escursioni, e Gavinana, che ospita sia il Museo Francesco Ferrucci, che il punto informativo dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, che si trova nell’antico Palazzo Achilli.

Ogni angolo è quindi custode di una storia, ogni sentiero conduce alla scoperta e immerge il visitatore in un’atmosfera senza tempo, dove la storia e l’ambiente si fondono, creando un armonioso connubio.

Il cosiddetto “borgo della foresta”

Le meraviglie di questo comune del pistoiese non si fermano qui. Dalla sua posizione privilegiata, si possono raggiungere delle affascinanti mete, come il Ponte Sospeso di Mammiano, un’opera d’ingegneria sospesa nel vuoto e l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, che offre degli sguardi mozzafiato sul cosmo. Non mancano poi i Museo e i Rifugi SMI di Campotizzoro, con i loro sotterranei antiaerei che a oggi sono tra i più grandi in Europa.

Tutto questo si trova in questo comune, che si trova incastonato nella maestosa foresta della Toscana. A San Marcello Piteglio, un cuore verde e storico che affascina chiunque lo visita. Il cosiddetto borgo della foresta.