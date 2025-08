C’è chi non sa che in Toscana vi è una PICCOLA NAPOLI | Niente Vesuvio e mare, ma la pizza si fa valere ovunque

Non solo in Campania, ma anche in Toscana si trova Napoli. È più piccola e non ha il mare, ma tutti la conoscono come tale.

Quando si pensa a Napoli, l’immagine che subito viene in mente è quella della città che si affaccia sul golfo, dominata dal Vesuvio e che è intrisa di un’energia unica, tipica della Campania.

In realtà, la cultura e lo spirito partenopeo hanno una capacità tale di valicare i confini geografici, che riescono a radicarsi anche nei luoghi più inaspettati, per esempio in Toscana.

Proprio lì infatti, si trova un luogo che, sebbene sia privo di mare e di vulcani, viene affettuosamente chiamato con il nome della metropoli campana.

Sorge nella centro – orientale della Valdinievole, una regione storica della provincia di Pistoia, ma in tanti la considerano una “piccola Napoli“.

Niente mare nè Vesuvio, ma comunque dai tratti partenopei

Questo posto si estende tra la pianura e le colline. Come spiega “Wikipedia”, si può infatti dividere in tre aree principali: le colline del Montalbano, l’area pianeggiante in gran parte urbanizzata e la zona umida del Padule di Fucecchio.

Non ha quindi nessuna brezza marina e neppure il profilo imponente di un vulcano, ma per le sue vie si percepisce una vitalità e una commistione culturale che rimandano ad altre latitudini.

Una piccola Napoli nel cuore della Toscana

L’essere una “seconda Napoli” non deriva quindi da similarità paesaggistiche o geografiche, ma da altre ragioni, che sono radicate nel tessuto sociale e demografico che lo contraddistingue, frutto di flussi migratori che hanno modellato la sua comunità. E quindi per questa particolare fusione culturale che ha acquisito questo nomignolo.

Questo afflusso ha portato con sé tradizioni, abitudini e un’energia che hanno creato un connubio tra l’eleganza toscana e il calore partenopeo. Per questa ragione oggi viene anche chiamata una “piccola Napoli” o addirittura “Monsunnapoli”. In realtà dal punto di vista territoriale Monssumano Terme non ha nulla a che vedere con la Campania. Il suo territorio è tipicamente toscano, ma chi vi abita è riuscito a colorarne il tessuto sociale e a creare un connubio unico. È riuscito a unire l’eleganza toscana con il calore partenopeo.