5 spiagge che ti faranno mollare tutto per trasferirti in Toscana | Non adatte per chi odia la perfezione

Alcune spiagge non sono il massimo per chi ama il lusso, ma sono così belle da alimentare il desiderio di trasferirsi in Toscana. Eccone 5.

Tutti conoscono la Toscana per le colline sinuose, i borghi medievali e le città d’arte, ma in realtà anche la sua costa riserva delle belle sorprese.

Chi cerca un’esperienza balneare diversa, lontana dalle spiagge patinate e dagli stabilimenti lussuosi, può considerarla un vero angolo di paradiso.

Oltre a quella dei borghi e del vino, esiste una Toscana più autentica e selvaggia, nella quale il mare cristallino si sposa con la natura incontaminata, regalando degli scorsi mozzafiato e un senso di libertà quasi primordiale.

Non è però adatta a chi cerca l’eleganza sofisticata, nonostante come spiega “Visittuscany.com”, offre delle spiagge che sono insignite dalla bandiera blu. Sono però ideali per chi cerca la semplicità e per chi ama la natura selvaggia. Te ne mostriamo 5.

Mare cristallino e natura selvatica

Per gli spiriti avventurieri e gli amanti dell’autenticità, la costa toscana offre dei veri e propri angoli di paradiso. Il Parco di Rimigliano è uno di questi. È una spiaggia libera che si estende per oltre 6 chilometri, offrendo un mare cristallino, dune di sabbia e un’ombreggiata pineta a pochi passi dal borgo di San Vincenzo. Per renderlo accessibile a tutti, è stato attrezzato con aree picnic, servizi vari e passerelle di legno.

Proseguendo verso Livorno s’incontra invece Cala Quercianella, una gemma della costa rocciosa della zona. È caratterizzata dal mare verde smeraldo, dalla natura rigogliosa e dai ciottoli, dalla ghiaia e dalla scogli, che la rendono un paradiso selvaggio. Le sue spiagge sono attrezzate e libere e offrono molte opportunità per gli amanti degli sport acquatici, dalla possibilità di fare surf a quella di fare le immersioni.

Perfette per le famiglie ma non per chi ama il lusso

Anche Le Rocchette, in Maremma, si include tra le spiagge selvagge più belle della Toscana. Come anche “Visittuscany.com” indica, ha un’acqua limpida e cristallina che la rende l’ideale per praticare lo snorkeling. Carbonifera invece è il posto ideale per godersi un po’ di relax in famiglia. Le sue acque limpide e il fondale basso lo rendono il posto adatto anche ai bambini.

La Feniglia è invece un cordone di sabbia a pochi chilometri di Orbetello, che collega la collina di Ansedonia al Monte Argentario. È un paradiso naturale dalle acque cristalline, che si estende per 6 chilometri e che appartiene all’Oasi Naturale Duna Feniglia, che ospita molte specie di uccelli e una grande varietà di vegetazione. È perfetto anche per i bambini, considerando che la sua acqua è bassa.