Nuova bolletta luce e gas 2025 | Grafica semplificata, ma dietro si nasconde un’OPPORTUNITÀ INCREDIBILE

Ecco in arrivo la nuova bolletta luce e gas 2025 con una grafica semplificata che rilascerà anche una grande opportunità per molti.

Quando arriva la bolletta da pagare, prima di strappare la busta che la racchiude, viviamo qualche secondo di emozioni contrastanti. Da una parte partiamo già con il pessimismo ai massimi storici, ipotizzando una cifra molto alta e dall’altra però, speriamo sempre in un “miracolo”.

D’altronde i rincari ci sono ormai in tutti i settori e anche luce e gas e le varie utenze sono state colpite da questi prezzi saliti molto spesso alle stelle. Ci sono alcuni accorgimenti da fare per cercare di risparmiare, però è anche vero che alla fine a influire sulla bolletta sono i prezzi forniti dai vari gestori.

Nel corso degli anni a essere cambiate sono anche le bollette, i cui dati inseriti sono sempre più precisi, in modo da rendere il documento sempre più trasparente per i consumatori.

Non tutti sanno che sta per arrivare una nuova bolletta luce e gas 2025, la quale non riporta soltanto una grafica semplificata ma nasconde anche un’opportunità incredibile. Ecco di cosa parliamo.

La nuova bolletta luce e gas 2025

Prima di rivelarvi la grande opportunità che si cela dietro questo cambiamento, vi descriviamo in grandi linee come sarà la nuova bolletta luce e gas 2025 a livello di grafica. Come riportano da quifinanza.it, le bollette seguiranno un nuovo formato standardizzato che renderanno più trasparenti e soprattutto più chiare la lettura per le famiglie, i condomini, le piccole e medie imprese e altre utenze sia domestiche che non domestiche, tranne il regime di Maggior Tutela.

Questa iniziativa nasce da un consulto condotto da Arera il cui obiettivo era quello di rendere comprensibile le bollette energetiche da qui il nuovo formato che avrà un layout che sarà unificato per tutti, con elementi comuni: la prima pagina riporterà le informazioni principali; poi sarà presente lo scontrino dell’energia; il box dell’offerta conterrà il codice identificativo con gli elementi essenziali e gli elementi informativi essenziali suddivisi in varie box tematiche. Nel frontespizio sarà sempre presente l’importo da pagare, i dati del cliente, il contratto, le scadenze e le modalità di pagamento. Inoltre ci sarà una versione cartacea e una digitale la quale riporterà un QR code e un link URL che consentiranno di accedere subito alla bolletta online.

L’opportunità che si cela nella nuova bolletta

A luglio 2025 quindi, come riportano da quifinanza.it, ci sarà una nuova bolletta per quanto riguarda luce e gas, nel quale figurerà anche il bonus energetico straordinario da 200 euro. Questo contributo è rivolto alle famiglie che hanno un ISEE fino a 9530 euro, i quali riceveranno il contributo in automatico in aggiunta al bonus social e alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro e con almeno 4 figli a carico.

Tale sconto sarà applicato direttamente in bolletta e non sul conto corrente e sarà attivo per 12 mesi. Informatevi con l’ente preposta o sui canali ufficiali per verificare la procedura da seguire per fare domanda.