Questo piccolo elettrodomestico TI COSTA più di lavatrici e forni messi insieme | Regalalo a tua suocera quanto prima

Ecco qual è il regalo perfetto da fare a tua suocera, a prescindere dal costo la lascerete senza parole.

Lo stereotipo della suocera perfida fa fatica a morire, in quanto, fortunatamente non tutte le famiglie vivono in questo clima di odio e competizione. Il rapporto che lega suoceri e generi e suoceri e nuore è da sempre molto difficile, tant’è che di battute in merito in rete, ne leggiamo moltissime.

In realtà chi riesce a superare questo ostacolo può vivere felice, in una grande famiglia dove tutti si aiutano e insieme superano le avversità della vita. Anche perché che sia il marito della figlia o la moglie del figlio, fanno ufficialmente parte della famiglia.

Se fate parte quindi di quel gruppo fortunato che non ha problemi con i genitori del partner, potreste fare un bel regalo a vostra suocera, visto che c’è un oggetto che spende quanto forno e lavatrici assieme.

Non lo sanno tutti, ma con questi piccoli accorgimenti e soprattutto con questo piccolo elettrodomestico, potreste fargli un grande favore. Adesso vi sveliamo di cosa stiamo parlando.

Un consumo energetico che non vi sareste mai aspettati

Molti resteranno senza parole dopo aver scoperto che quel piccolo elettrodomestico che abbiamo tutti in casa, di cui tra l’altro non possiamo neanche fare a meno, può assorbire da solo, quando è in funzione fino a 2000 watt, come riportano da ispacnr.it.

Se ipotizziamo un consumo di 10 minuti al giorno, all’anno andrete a consumare 120 kWh, il cui dato è sconvolgente se lo paragonate a una lavatrice di classe A, il cui consumo sarebbe circa di 240 kWh all’anno e di un forno elettrico che dovrebbe raggiungere i 150 kWh. Considerando l’uso simultaneo con altri elettrodomestici e il fatto che la maggior parte dei contatori di casa sono tarati a 3kW, adesso avete capito perché a volte restate senza corrente per quel sovraccarico elettrico, motivo per cui dovreste usare questo dispositivo in modo consapevole.

Il regalo perfetto per vostra suocera

Questo piccolo elettrodomestico consuma parecchio se non usato con parsimonia e molti hanno preso l’idea di regalarlo alla suocera come un dispetto, in realtà non è così. In quanto l’asciugacapelli come avrete capito è il protagonista di questo scempio di corrente elettrica.

Come leggiamo su ispacnr.it, ci sono dei trucchetti da seguire per evitare un dispendio di energia eccessivo: usare il phon solo quando serve realmente; utilizzarlo a velocità moderata e acquistare gli asciugacapelli che sono dotati di tecnologie avanzate grazie ai quali il dispendio di energia si riduce notevolmente. E sono proprio questi nuovi piccoli elettrodomestici che dovreste regalare ai vostri suoceri per aiutarli a spendere meno in bolletta.