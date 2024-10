Affitto, dopo 30 giorni diventa illegale: controlla il tuo contratto | Senza questo dettaglio finisci in questura

Presta molta attenzione ad un dettaglio quando firmi il contratto di fitto. Senza di esso il rischio è di finire in grossi guai con la legge.

Comprare una casa è ormai diventato un qualcosa di quasi impossibile. I prezzi degli immobili infatti sono in continuo rialzo, e di conseguenza senza avere un bel po’ di soldi da parte o senza chiedere un mutuo corposo, difficilmente potranno essere acquistati. E’ per questo motivo dunque che tanta gente sta optando sempre di più per prendere una dimora in fitto.

In questo modo infatti, dovendo sborsare solamente i soldi delle mensilità, che variano a seconda della tipologia di contratto, le spese sarebbero ben più ridotte. Oltre a ciò poi bisogna anche dire che vivere in una casa in affitto è ormai un sistema molto comodo e usato da diverse categorie di persone, in particolar modo come gli studenti o coloro che si spostano per lavoro.

Detto ciò è ovvio che prendere un’abitazione in locazione necessita comunque della firma di un contratto. Ed è proprio a questo che bisogna fare attenzione, perché dopo 30 giorni, senza fare una determinata azione, diventa illegale. Vediamo insieme nelle prossime righe di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa bisogna fare con il contratto di una casa in fitto

Quando si prende una casa in affitto, sia il proprietario che colui che va ad abitarci, devono firmare un contratto. Questo però deve ovviamente essere registrato. Senza fare ciò i rischi sarebbero enormi per entrambi.

Si può passare infatti da una semplice multa a delle sanzioni ben più gravi, anche dal punto di vista giudiziario. Dunque una volta concluso l’accordo e messe le apposite firme, il contratto deve essere immediatamente depositato, o almeno entro 30 giorni. C’è però una situazione in cui non sarà necessario compiere questa azione.

Quando non è necessario compiere questa azione?

Nel caso in cui il contratto di affitto in questione non superasse appunto i 30 giorni, non sarà obbligatorio registrarlo. E’ il caso dunque di quando si prendono in fitto le case vacanze per brevi periodi, o per tutte altre situazioni di questo genere.

Dunque qualora dovessi firmare un contratto del genere, presta prima di tutto attenzione al periodo per il quale questo sarà valido, e poi controlla bene che sia stato depositato.