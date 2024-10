Bonus Casa, se vuoi comprarla devi affrettarti: nel 2025 questi soldi non ti spettano più | Addio sconto sul mutuo

Fai in fretta se vorrai usufruire di questo importante incentivo, visto che a partire dal prossimo anno non potrai più richiederlo.

Da diversi anni ormai la situazione economica del nostro paese è alquanto negativa. Il lavoro manca, e gli stipendi sono sempre più bassi. Al contrario di costi e spese, che invece crescono a dismisura. Gli ultimi avvenimenti poi che hanno colpito in maniera pesante il globo, come il Covid o le varie guerre (su tutte quella in Ucraina) non hanno fatto altro che peggiorare le cose.

Di conseguenza i cittadini hanno sempre più difficoltà dal punto di vista finanziario. E’ anche per questa ragione che lo stato, per dar loro una mano, sta concedendo sempre più bonus ed incentivi. Questi possono essere di ogni tipo. Da quello per il gas a quello per l’energia elettrica, senza dimenticarsi di molti altri, utili per le spese basilari da affrontare nella vita quotidiana e non solo.

Uno di quelli che negli ultimi anni ha avuto la maggiore risonanza però è quello riguardante la casa. Ma è proprio su questa tipologia di incentivo che di recente i cittadini sono stati messi in guardia. Questi infatti per alcuni sono gli ultimi mesi per poterlo ottenere, visto che a partire dal 2025 non sarà più possibile averlo. Vediamo perché.

Ultimi mesi per ottenere il bonus casa

Per incrementare l’autonomia abitativa dei giovani, qualche tempo fa lo stato ha deciso di concedere questo bonus casa. Come per tutti gli incentivi però ci sono dei requisiti da rispettare per poter ottenere i soldi in questione.

Uno di questi riguarda l’età. Infatti potranno godere delle agevolazioni in questione solamente coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni appunto nell’anno in cui lo stesso bonus è stato stipulato. Dunque tutti coloro che nel nuovo anno andranno a superare la soglia anagrafica in questione, non potranno più giovare dell’incentivo.

Un altro requisito importante da dover rispettare

Oltre alla questione anagrafica, un altro requisito fondamentale da dover rispettare se si vuole ottenere questo enorme aiuto economico riguarda come al solito l’ISEE.

Questa per coloro che vorranno usufruire del bonus casa non dovrà essere superiore ai 40 mila euro annui. Se non rientri tra queste due categorie dunque non potrai ottenere alcun aiuto dal punto di vista finanziario, e dovrai comprarti la casa con i tuoi soldi.