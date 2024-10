Bollette, con Alexa in casa il risparmio è assicurato: se la installi tagli i consumi del 30% | Non tornerai più indietro

Alexa, grazie a lei puoi consumare un botto in energia in meno, ecco come e perché.

Hai visto improvvisamente tuo marito cambiare umore o diventare rosso come un pomodoro. Stava guardando il telefonino, dopo che gli è arrivata una notifica. Che cosa sarà successo? Fai lo gnorri e giri intorno a lui per spiare che cosa sta osservando sullo schermo e come vedi il nominativo della realtà erogatrice dei dei servizi per quel che concerne l’utilizzo dell’energia elettrica, cominci a comprenderei suoi stati d’animo.

Non hai il coraggio di fiatare e di leggere la cifra che dovrà pagare a stretto giro. Quando siete andati a convivere e poi vi siete sposati, averte diviso le spese da sostenere. Tu paghi l’affitto, mentre lui ha deciso di occuparsi delle bollette dell’energia elettrica e del gas. L’acqua tocca a te, così come pure internet.

Il punto è che lo sai che quest’estate ti sei data un po’ troppo alla pazza gioia con l’accensione del caro condizionatore. Sei insegnante e hai potuto godere di lunghe vacanze. Inoltre hai trascorso parecchio tempo a casa per preparare le lezioni di questo nuovo anno scolastico e rileggere alcuni testi.

Ne hai approfittato per invitare a casa delle amiche per un aperitivo e chiaramente non potevi farle sudare. Lui ti continuava a ripetere di non esagerare in ciò, ma tu avevi fatto finta di non capire, sperando in un miracolo. Lo stesso possiamo dire di tuo figlio adolescente. Ora i nodi sono venuti al pettine e temi che la situazione possa peggiorare, per via del riscaldamento e delle varie stufe.

Alexa, la tua ancora di salvezza

Tuttavia non serve a nulla piangere sul latte versato ma occorre correre ai ripari. Oltre a non sperperare energia elettrice, puoi fare un bel regalo a te e ai tuoi cari, comperando Alexa. Infatti, grazie a lei, potrai risparmiare tanti bei soldini per la gioia di tuo marito e soprattutto del suo conto in banca.

Dunque sappi che già essa di suo non consuma molto e che riduce ancora più i consumi. Basta semplicemente abbassare il suo volume e connettere i suoi speaker alla rete elettrica tramite una presa smart. Pensa che, per abbonarsi a lei, bisognerebbe sborsare solo 29,90€ o 39,90€ come media per comperarla.

I trucchetti per un risparmio sicuro

All’anno consuma 26 Kwatt per un costo complessivo di 8€. Non si parla di una cifra esagerata, visto che non sarebbe nemmeno 1€ al mese. Tuttavia, come essa può aiutarci a risparmiare in bolletta? Grazie all’utilizzo di alcune App che ci aiutano a tenere monitorati i consumi, anche ottimizzandoli.

Dunque noi, tramite smartphone, possiamo controllare il tutto, anche la produzione energetica dei pannelli solario e delle batterie portatili. Ciò è possibile con l’App Energy Dashboard. Se invece opteremo anche per Samrthome Dashboard, potremmo avere accesso a tutte le prese smart di casa o videocamere, quindi accendere o spegnere tutti i dispositivi che consumano di più, assicurandosi un maxi risparmio