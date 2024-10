Conto corrente, nuova scadenza entro il 31 ottobre: senza accorgertene spariscono un sacco di soldi

Attenzione ai vostri conti correnti. Nuovo termine disposto, scadenza segnata a fine ottobre. Potrebbero svanire soldi improvvisamente.

Come ben sappiamo in Italia ci sono delle piccole revoche che avvengono ai contribuenti. Nel corso di un anno infatti i cittadini che ricevono dei redditi sono tenuti a svolgere delle varie operazioni. Diversi sono gli interventi da cui siamo vincolati, e oggi vogliamo appunto descrivere meglio uno di questi.

Purtroppo alcune di queste manovre vanno a gravare sui nostri conti e quindi sulle nostre finanze. Talvolta potrebbe però essere utile svolgere degli accorgimenti che ci preservino da alcune perdite economiche. Una scadenza del 31 ottobre 2024 però potrebbe essere svantaggiosa per tutti.

A quanto pare dobbiamo affrettarci per evitare di perdere il monitoraggio delle nostre economie. A fine mese avverrà la scadenza di una quota che i contribuenti versano abitualmente. Vediamo dunque di cosa si tratta e quali somme dovremmo essere pronti a sborsare.

A chi andranno le nostre quote

Come ben sappiamo in Italia chi non espone la dichiarazione dei redditi può scegliere di dare il propri contributi in base alle sue preferenze. L’8 il 5 e il 2 per mille infatti possono essere distribuiti liberamente dal contribuente. Molte sono le opzioni che si possono scegliere come: associazioni, istituzioni benefiche, culturali, politiche e molte atre.

Ovviamente non si può decidere di affidare le percentuali a tutti, quindi si potrà scegliere liberamente a chi attribuire le quote. Però non tutti i tributi possono essere assegnati alle stesse associazioni. Vediamo allora come si distribuiscono.

Come si dividono l’8 il 5 e il 2 per mille

Ogni percentuale viene destinata a diversi fini, l’8 per mille si occupa di porzionare le sue economie tra: la chiesa Cattolica o altre religioni, e lo Stato Italiano. Il 5 per mille invece si occupa più delle associazioni sanitarie, di eventi sportivi e culturali e delle ricerche scientifiche. Infine il 2 per mille viene attribuito al partito politico preferito. Se non vi vengono scelte delle opzioni verranno ugualmente detratte le quote al vostro conto corrente. Per svolgere la decisione però è importante attuare alcune operazioni.

Esistono più metodi per attuare la scelta. Il primo prevede di rivolgersi ad un CAF, ovvero un Centro di Assistenza Fiscale. Un’altra opzione invece prevede di consegnare ad un ufficio postale le proprie preferenze, ovviamente in busta chiusa. L’ultimo invece è possibile svolgerlo attraverso delle operazioni telematiche che ci vengono appunto proposte. Vi basterà solamente accedere con le vostre credenziali per affidare le quote a chi volete.