Freddo, combatti il calo di temperature nel modo giusto: con questo dispositivo risparmi subito il 30%

Freddo, da oggi da oggi lo puoi combattere così. Risparmi e stai sempre al calduccio

Inverno non ti temo. Di certo lo potremmo dire a gran voce e lo poteremmo fare senza vederci svuotare il nostro conto corrente. No, non stiamo scherzando ne prendendovi in giro. Quel che diciamo corrisponde al vero. Non per nella, per riscaldarvi non dovete azionare a gogo l’impianto di riscaldamento.

Vietatissimo poi è tenerlo acceso dalla mattina alla sera, nonché in orario notturno. Per altro esistono regole ben precise che regolano tutto ciò, soprattutto a seconda della zona di appartenenza. Ad ogni modo va messo in atto il buonsenso, che sta diventando sempre più un’autentica chimera.

Intanto che non fa ancora molto freddo non accendiamolo, a meno che la casa non sia fin troppo umida. Magari possiamo iniziare a stemperare la camera da letto. Sfruttiamo il calore emanato dalla nostra cucina se magari stiamo lì a leggere, sfogliare una rivista o guardare la TV.

Impariamo a coprirci maggiormente utilizzando anche pile e maglioni caldi e non scordiamoci nemmeno i calzettoni. Esistono anche pigiami di flanella o termici. Sulla poltrona e sul divano non facciamoci mancare una calda copertina. Per scaldarci durante il giorno sorseggiamo tazze di tè verde o matcha mentre la sera tisane rilassanti o camomilla.

Freddo, i consigli per sentirlo meno

Cerchiamo di mangiare cibo caldo, come minestre e zuppe, cambiamo l’aria nella nostra dimora nelle ore più calde e verifichiamo che non ci siano spifferi. Bene anche far fare un controllo mitrato alla nostra caldaia. Infatti se risulta sporca potrebbe anche funzionare male. Pure se è accesa, potrebbe non arrivare molta acqua calda e che le temperature nella nostra dimora non siamo ottimali.

Questo pure se le alziamo parecchio col termostato. Della serie spendiamo tanto per non ottenere nulla. E poi, per stare al caldo, potremmo benissimo puntare a un altro strumento. In realtà è molto noto e c’è anche chi lo trova molto romantico, specie se in camera da letto o in salotto. Pensate che con lui risparmierete in bolletta fino al 30%.

Con questo strumento lo metti KO e risparmi

Stiamo parlando della stufa a pellet. Il suo X-Factor consiste nel fatto che il pellet risulta ad ora il combustibile più conveniente, e lo è fino al 30% dei costi finali, rispetto al metano. Tra l’altro se avremo idea di farne una scorta nei periodi caldi, quando nessuno lo utilizza, potremmo fare grandi affari.

Il consiglio è di non comperarlo online ma di persona. Tra l’altro il suo calore è più piacevole e ci induce anche a non accenderla di continuo. In questa maniera potremo vedere abbassarsi le bollette dell’energia elettrica, che sono sempre molto care in tutti i periodi dell’anno, per moltissime famiglie italiane.