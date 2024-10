Buoni Fruttiferi Postali, questo è il migliore del mese: in appena 4 anni ti crei un tesoretto niente male

Se avete intenzione di investire, considerate i Buoni Fruttiferi Postali. C’è un’occasione imperdibile in questo momento.

I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di investimento molto semplici, accessibili e fanno parte del background degli italiani da sempre.

Sono adatti a chi desidera far crescere i propri risparmi senza esporsi a rischi finanziari elevati. Questo perché i buoni postali sono considerati relativamente sicuri grazie all’emittente, per questo consentono di correre rischi molto bassi.

Inoltre i buoni fruttiferi postali possono essere richiesti in qualunque momento, dato che non esistono specifiche date di emissione, non prevedono costi o commissioni di collocamento, e vi è applicata una tassazione agevolata.

Nonostante la loro semplicità, è importante comprendere a fondo come funzionano, le loro caratteristiche e come si calcola il loro rendimento.

Buoni fruttiferi postali

Ovviamente, dato che sono degli strumenti di investimento, esistono svariate tipologie di buoni fruttiferi postali. In linea di massima funzionano tutte allo stesso modo, ma si differenziano per alcune caratteristiche, come il pubblico a cui sono destinate, i tassi di interesse e le scadenze.

Per questo motivo se avete intenzione di investire, sarebbe meglio compiere una valutazione sul prodotto migliore per le vostre esigenze. In questo momento Poste Italiane offre una possibilità molto interessante, se siete investitori oculati.

L’offerta pazzesca che non potete rifiutare

Se avete un Buono fruttifero postale in scadenza nei prossimi 30 giorni, tranne i Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice, potete usufruire di un occasione imperdibile. E’ possibile, infatti, prenotare l’emissione del Buono Rinnova Prima in ufficio postale che premia la vostra fedeltà.

Con una durata di 4 anni, il Buono consente di investire nel medio periodo garantendo rendimenti certi a scadenza. Gli interessi maturano alla scadenza dei 4 anni e può essere intestato solo a persone fisiche o al massimo cointestato.

Emesso esclusivamente in forma dematerializzata, al rispetto dei requisiti previsti nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo dedicati.

Potete chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. Avrete diritto alla restituzione del capitale investito e, alla scadenza dei 4 anni, anche agli interessi maturati. Tutto questo senza costi di sottoscrizione e rimborso dei Buoni fruttiferi postali, a eccezione degli oneri di natura fiscale. Questi Buoni sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi, con un rendimento lordo annuo del 2,5%. Se volete informazioni ancora più dettagliate sui tassi, il sito delle Poste offre una sintesi molto esplicativa.