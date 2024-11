Pulizie, il vetro della doccia splende per un mese: con il mio metodo lo fai una volta e poi non ci pensi più

Pulizie, solo così puoi pulire in modo efficace il box della doccia. Un metodo efficace e low cost.

Glielo continui a ripetere come un mantra, a tuo figlio adolescente non ne vuole sapere di dare una bella è pulita al box della doccia dopo che l’ha ampiamente utilizzata. Dopo che hai passato ore in ufficio, hai fatto la spesa, sopportando coda in cassa e rassettato casa, ti tocca mettere mano a spazzolone e detersivi per pulire box doccia e bagno in generale.

Tra l’altro ti sei anche raccomandata del fatto che se non hai aperto la finestra l’umidità non se ne andrà e farà capolino sulle pareti tanta muffa, che non è solo non bella da vedere ma anche nociva per la salute. Tra l’altro lasciare acqua copiosa sul vetro, può che portare all’arrivo del calcare, che è molto tosto da eliminare se incrostato.

Parola d’ordine è di mettersi subito al lavoro per un’accurata igienizzazione. Dovremo anche cancellare i batteri che si annidano praticamente dappertutto. In ogni caso dei davvero stanca di dover compiere acquisti non solo al supermercato ma anche negozi per la casa per comprare detersivi su detersivi.

Okay puoi anche puntare ai multiuso ma hai notato che, soprattutto se sottomarca, non ti hanno donato i risultati sperati. Hai anche faticato molto ma alla fine sei rimasta delusa da ciò che hai visto. Hai dunque pensato di mettere da parte qualche soldini in più per l’acquisto di quelli più professionali, ma ricordati che sono sempre prodotti chimici.

Pulizia del box doccia, un problema irrisolto

Non sarebbero dunque l’ideale per la salute dell’ambiente e di riflesso tua. Inoltre sarebbe bene evitare di spendere del denaro in questa direzione dato che potresti ottenere risultati ben più soddisfacenti puntando di rimedi della nonna. Tanto più che per pulire il box della tua doccia in platica o anche in cristallo, dato che solo erroneamente si definisce vetro, basta solo fare un salto in cucina.

Infatti qui, in particolare nella tua credenza che mantieni costantemente in ordine da brava massai quale sei troverai tutto quel che serve per mettere in atto in un baleno questo strepitoso rimedio. Anche tuo figlio e tuo marito ne rimarranno abbagliati e che notando la sua incredibile lucentezza non si negheranno di darti una mano per la pulizia del box doccia.

Il rimedio top per la tua doccia

In poche parole dovrai semplicemente prendere uno spruzzino pulito e versare al suo interno due parti di aceto di vino bianco e una di acqua pulita. Mescola il tutto appena lo avrai ottenuto inizia a spruzzarlo sulle parteti del box doccia. Ora strofina con una spugna delicata e mai abrasiva. In questo modo eviterai antiestetici graffi o aloni.

Fatto ciò procedi a ripassare con cura le pareti con acqua tepida per poi concludere il processo con il tergi vetro. Con quest’ultimo potrai eliminare facilmente le goccioline d’acqua rimanenti. Ora non ti arresta che ammirare il risultato ottenuto e fra partire il deumidificatore nel tuo bagno se tu non puoi arieggiare se si è fatto buio e le temperature sono diventate troppo rigide.