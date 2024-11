Trucco salvaspesa, frutta e verdura fresche come il primo giorno: basta una spugna e il gioco è fatto

Se volete frutta e verdure sempre fresche, non dovete andare a comprarle ogni giorno. C’è un trucco semplice.

Con i prezzi in impennata vertiginosa su frutta e verdura, garantirsi la dose di vitamine che questi alimenti offrono è molto difficile.

In un periodo economico in cui riuscire a riempire il carrello della spesa è sempre complesso, dovete approfittare in primis della stagionalità per poter acquistare ad un prezzo più conveniente.

Se avete la possibilità cercate sempre di acquistare a km zero da qualche piccolo distributore, che vi offre l’opportunità di cibo di qualità e ad un prezzo molto accessibile.

L’ultima cosa che dovete fare con la frutta e la verdura è mantenerle fresche il più a lungo possibile ed evitare che si ossidino maturando, perché sarebbe uno spreco incredibile.

Cosa succede alla frutta e alla verdura nel frigo

Come sapete le basse temperature presenti in frigorifero possono far accumulare troppa umidità ai cibi conservati al suo interno e provocare brutte sorprese come il deperimento e il deterioramento precoce di frutta e verdura.

La temperatura del frigo è un aspetto fondamentale per la conservazione del cibo, in quanto temperature troppo basse tendono a danneggiare i prodotti vegetali. Ricordate che la temperatura del frigo più alta è quella dei cassetti, i quali arrivano mediamente a 10°C e sono la parte ideale in cui potete conservare verdura e frutta.

Fatevi salvare da una spugna. Scoprite come si fa

Grazie alla sua particolare struttura e alle sue proprietà assorbe l’umidità e gli odori. Basta posizionarne una su ogni ripiano per evitare che l’acqua si accumuli sui prodotti in frigorifero. Questo oggetto semplice può aiutarvi a risolvere il problema dei cattivi odori del frigorifero. Una buona idea mettere le verdure su una spugna e non direttamente sul ripiano del frigorifero. In questo modo i prodotti non si rovinano rapidamente.

Ricordatevi di mettere in frigo una spugna nuova, pulita e asciutta. Quelle usate hanno una carica batterica molto importante. Più grande è la superficie, meglio è. Quando è troppo umida basta disinfettarla e asciugarla. È possibile farlo immergendola nell’aceto, mettendola in lavastoviglie o nel microonde per 2 minuti. Oppure mettetela semplicemente in lavatrice. Grazie a questo trucco non si crea nel frigo quell’effetto serra che potrebbe accelerare la maturazione dei vegetali. In questo modo la frutta e la verdura dureranno molto di più e avrete un risparmio spesa ingente.