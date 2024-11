Cucina low cost, altro che friggitrice: questo elettrodomestico ti svolta la vita | Bollette dimezzate

Vuoi cucinare bene per te e per i tuoi cari senza spendere una fortuna. Attenzione a che cosa usi.

Non è assolutamente facile e sfidiamo chiunque a dirlo con una certa dose di convinzione, riuscire a mettere insieme, come si suol dire il pranzo con la cena se facciamo parte di una famiglia numerosa, con figli piccoli a carico. Soddisfare i gusti di tutti poi è un’impresa titaniche non possiamo sobbarcarci.

Certo, in alcune occasioni possiamo accontentare di più i nostri ragazzi, soprattutto se si parla di un compleanno. Non dobbiamo però servire sempre dei piatti elaborati, in realtà bastano pochi ingredienti, talvolta anche semplici, saggiamente combinati fra di loro, che ci consentono di creare squisitezze.

Inoltre esperienza creatività e amore, ci permetteranno di portare a termine eccellenti risultati. Altro problema è quello della cottura, dati che talora, per accontentare i più piccoli, puntiamo alla frittura, senza però utilizzare la friggitrice ad aria, altre poi, per fare felice nostra figlia maggiore sfruttiamo la friggitrice appena nominata o la cottura al formo.

Anche per la frittata talora pensiamo a lei. Se poi siamo veri patiti del pranzo della domenica, dove portiamo in tavola piatti che vanno dall’antipasto al dolce, non solo spenderemo una fortuna, ma utilizzeremo moto gli elettrodomestici per la cottura, facendo lievitare la bolletta. Ad ogni modo non potremmo mai e poi mai servire dei cibi crudi.

Le mille frontiere e forse più della cottura

Non possiamo per forza di cose utilizzare la friggitrice ad aria, dal momento che non tutti ne apprezzano il gusto delle pietanze. Meglio sempre sperimentare prima noi le preparazioni. Tuttavia se puntiamo al forno principale sappiamo che i consumi saranno apocalittici e lo saranno molto di più se utilizzeremo la modalità statica.

Essa sfrutta ben due resistenze a differenza di quella ventilata. Ergo, come possiamo fare per cucinare di piatti senza la friggitrice ad aria e non spendere tantissimi soldini? La soluzione c’è ed è a portata di mano, dunque non facciamoci prendere dal panico e procediamo all’utilizzo di quest’altro piccolo elettrodomestico, che ci osserva dalla cucina.

L’elettrodomestico che fa la differenza

Di chi si tratta? Di lui, del signor microonde. Difatti a quanto pare, grazie alla sua cottura particolarmente veloce ci permetterà di giungere un risparmio notevole e che farà grifare dalla gioia nostro marito. Ovvio che se vogliamo maggiormente risparmiare grazie a lui dobbiamo ricordarci di staccarlo dalla presa di corrente quando non lo utilizziamo e di non puntare alla massimo potenza.

Diversamente potremmo dire ciao ciao con la mano al risparmio. Inoltre per la salute nostra e del cibo che cuciniamo manteniamolo costantemente pulito. In tale maniera non diventerà un ricettacolo di batteri ma funzionerà alla grande senza richiedere un dispendio energetico incredibile. Le incrostazioni possono infatti svolgere il ruolo di scudo al calore.