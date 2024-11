Pulizia, per una casa splendente segui il trucco di Benedetta: il suo segreto costa 0 ed è superecologico

Benedetta Rossi non solo ci aiuta a cucinare meglio con ingredienti di qualità, ma ci aiuta anche a far splendere la casa.

La cuoca, blogger, content creator Benedetta Rossi è diventata l’amica di tutti negli ultimi anni.

Con i suoi fantastici consigli di cucina, ha permesso a molti di riscoprire l’italianità nei piatti in tavola, con ingredienti meravigliosi e di qualità.

I suoi libri di consigli culinari hanno aiutato molti italiani a ritrovare la gioia della convivialità a tavola e la sua semplicità e il suo sorriso sono la garanzia di una persona che ha fatto della genuinità il suo marchio di fabbrica.

Per la fortuna di tutti, Benedetta non è solo una cuoca eccellente, ma ha anche delle particolari conoscenze di economia domestica, da permettervi di ottenere ottimi risultati con una spesa irrisoria.

I favolosi consigli di Benedetta Rossi

La formidabile Benedetta ricorda a tutti voi che se avete fatto un bel fuoco di recente e sul fondo del camino è rimasta tutta la cenere, non dovete assolutamente gettarla via!

Sia che si stia parlando della risulta del camino, della stufa a legna o del barbecue, la cenere è una preziosa alleata per tante soluzioni alternative di pulizie in casa. L’unica cosa che vi serve per iniziare sono solo dei guanti per proteggere le vostre mani.

Casa splendete con la cenere

Le nostre nonne non sprecavano nulla e con la cenere potete creare qualcosa che renderà tutto pulito. Con la risulta del legno potete fare la lisciva, che è l’acqua di cottura della cenere. Per ottenerla bisogna cuocere, per circa 3 ore, un chilo di cenere e 5 litri d’acqua.

Innanzitutto, per preparare la lisciva occorre adoperare la cenere del camino ottenuta dalla legna: la cenere della carbonella o quella del pellet non può essere utilizzata

Una volta liberata la cenere dalle impurità con un setaccio, fatela bollire per circa 3 ore con 5 litri d’acqua. La fase lunga è quella che viene dopo la bollitura poiché è necessario separare l’acqua dalla cenere. Dopo aver lasciato riposare il composto, la cenere si deposita sul fondo.

A questo punto, prendete l’acqua dalla superficie con un mestolo facendo attenzione a non smuovere il fondo, lasciate riposare nuovamente e poi ripetete l’operazione. Prendete un canovaccio da cucina, legatelo su una pentola capiente, versate tutto il composto e lasciate che scoli da solo. Ripetete l’ultima operazione fino a quando l’acqua non risulta chiara. Ora avete il puliture universale tutto per voi.