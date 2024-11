Pulizie, altro che detersivi costosi: con 30 centesimi pulisci tutta casa | Questo ingrediente è miracoloso

Basta spendere un sacco di euro per i prodotti della pulizia della casa. Con poco farete brillare tutto e direte addio a tutti i prodotti.

Se avete la casa piena di prodotti per l’igiene domestica state commettendo un errore molto comune. Oltre che dispendioso.

Non servono assolutamente mille prodotti per garantire alla vostra casa la pulizia che merita. il 90% di quello che acquistate è solo puro marketing.

Anticalcare, profumatori, detersivi contro il grasso, lo sporco ostinato, brillantanti, lucidanti e una sequela infinita di prodotti chimici della più varia natura che se ci pensate non sono nemmeno sani da respirare.

Se vi state rendendo conto che avete accumulato troppi prodotti per l’igiene domestica è il momento di fare un bel respiro, calmarvi e risolvere il problema.

Troppi prodotti per la pulizia

La legge del mercato è implacabile, vi spinge a desiderare cose di cui non avete bisogno. Se ci pensate ogni giorno escono prodotti di pulizia diversi ed alcuni non sono necessari.

Per farvi un esempio semplicissimo non servono detergenti per i vetri, la doccia, i gioielli e le rubinetteria. Basta solo il detersivo dei piatti e tutto sarà sgrassato, pulito e perfettamente igienizzato.

Un prodotto multitasking

L’acido citrico ha un costo irrisorio e può essere il vostro must tra i prodotti per casa e non solo. La caratteristica di essere una sostanza acida lo rende particolarmente adatto come disincrostante e anticalcare. Diluito in acqua infatti, si presta alla preparazione di svariate ricette fai da te: dall’ammorbidente per il bucato all’anticalcare per superfici, fino al brillantante per le stoviglie. Il suo essere così versatile, vi permette di ottenere diversi detergenti per la casa partendo da un unico prodotto. Se usate il sapone giallo alga con un cucchiaio di acido citrico, potrete eliminare tutto il calcare dai sanitari senza sforzo.

Non è utile solo per le pulizie: l’acido citrico può essere utilizzato anche per la cura della persona, ad esempio per eseguire un lavaggio acido sui capelli. Chi utilizza shampoo naturali e privi di siliconi avrà notato, almeno inizialmente, un maggiore effetto crespo sui suoi capelli a volte dipeso anche dalle durezza dell’acqua. Ovviare a questo piccolo inconveniente è molto semplice, basta effettuare un lavaggio acido post-shampoo a base di acido citrico sciogliendo un pizzico di prodotto in un litro di acqua: l’acidità infatti agisce sul capello chiudendone le squame e rendendolo così lucido e morbido.