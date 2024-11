Risparmio, taglia 200 euro dallo scontrino della spesa: con appena un anno ti ci paghi la vacanza

Italia paese del buon cibo, ma anche dello spreco. Se siete più oculati potete risparmiare moltissimo sulla spesa alimentare.

Agli italiani piace il buon cibo, il paese è ricco di una varietà enogastronomica da fare invidia a tutto il mondo, ma la triste realtà della crisi e dell’inflazione deve porre un freno agli sprechi e dirottare gli acquisti delle persone.

Bisogna ponderare gli acquisti, questo non significa che dobbiate vivere di privazioni, ma che cerchiate di limitare gli sprechi e tentare di essere più oculati quando fate la spesa.

Oltre ai consigli più beceri, come quello di non andare mai al supermercato quando si ha fame, perché si tende a fare acquisti d’impulso non necessari, esiste il modo di risparmiare senza sacrifici.

Pensate ai vantaggi di questo piccolo tesoretto che potete accantonare ogni volta, magari potreste utilizzare il denaro per un bella vacanza.

Tagliare lo scontrino della spesa

In generale la vostra linea guida dovrebbe essere quella di comprare il necessario e solamente qualche volta le novità del supermercato che vi incuriosiscono.

Fondamentale è sempre cercare di resistere e non riempire di cose inutili il carrello, sapendo già che probabilmente non le consumerete o che scadranno più a breve termine. Ricordate sempre che con poche cose si possono inventare piatti straordinari senza essere grandi chef e senza spendere molto.

La spesa alimentare italiana

La regione che registra una spesa media mensile di 614 euro è la Campania. Sono loro quelli che spendono di più per mangiare, secondo Coldiretti, destinando al cibo il 27% del proprio budget, 200 euro in più rispetto alla Sardegna. Quindi per evitare sprechi concentratevi sul necessario. Dal banco freschi scegliete gli ingredienti che non possono mancare secondo la vostra colazione: yogurt, latte, ricotta, frutta fresca. Passate poi agli altri pasti della giornata e quindi scegliete le verdure e la frutta di stagione che preferite; carne, pesce; formaggi; affettati se li gradite. Controllare sempre freschezza e offerte.

Per risparmiare ricordate sempre di sfruttare il freezer. Il minestrone è buono fatto al momento, ma anche quello congelato non è male se preparato con la verdura di prima qualità e non precotto. Ce ne sono di ottimi al supermercato.

Stessa cosa vale per le verdure. Se volete qualcosa fuori stagione, prendetela surgelata.

Avere sempre pesce fresco a portata di mano non è facile e potete cucinare dell’ottimo pesce congelato. Preferite sempre la versione al naturale, senza condimenti e senza precottura.