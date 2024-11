WhatsApp, se hai questi modelli di smartphone puoi dirgli addio: non potrai mai più usarla per messaggiare

WhatsApp, per loro non ci sarà più nulla da fare. Questi dispositivi dovranno dirgli addio.

La notizia, ce ne rendiamo conto, è sconvolgente e vi lascerà senza fiato. Purtroppo non si parla di un rumors ma della realtà de fatti, che va pertanto digerita, anche se indigesta. Per alcuni, WhatsApp, a stretto giro non sarà più disponibile. Meta ha parlato al riguardo e non ammette nessun passo indietro o replica. Ergo, prepariamo i fazzoletti e e manine per salutare l’App di messagistica istantanea più sfruttata al mondo.

No, essa non sparirà per tutti, ma solo per alcuni specifici telefonini. Ergo, se ne siamo in possesso e non vogliamo dire un doloroso addio, corriamo ai ripari, comperandone uno nuovo. Potremo approfittare delle festività natalizie per farcene regalare uno dai parenti. Potrebbero anche riunirsi fra di loro e fare una colletta per comperarne uno migliore.

Del resto ormai, senza di lui, non ci possiamo stare, né per lavoro né per motivi privati. Non per nulla WhatsApp lo usiamo per tutti e due i settori. Grazie alla possibilità di creare gruppi, cui è aumentato il numero di iscritti, possiamo fare chat di gruppo, che può diventare utile anche per delle call di lavoro, che hanno sostituito, e pure alla grande, le riunioni tradizionali.

Moltissime redazioni giornalistiche le sfruttano parecchio e di certo, qualche anno fa, con la pandemia e i vari lockdown, erano ancora più diffuse. Anche le interviste per la TV avvenivano così. Tornando al presente, pensare di fare a meno di WhatsApp non è solo dura, ma impensabile. In ogni caso, sia in passato che in tempi recenti, altri telefonini hanno pensato di rinunciare a lei, ora tocca a questi.

WhatsApp, un miraggio a stretto giro

Tuttavia dobbiamo metterci in testa che il mondo va avanti troppo velocemente e la tecnologia con lui. Dunque quel che è moderno oggi domani sarà obsoleto o necessiterà di modifiche. Infine è importante rimanere sul pezzo e, come consigliato poco fa, correre ai ripari prima che sia troppo tardi e non ci sia più nulla da fare.

Anche perché così potremo trasferirei nostri dati con tranquillità su un altro telefonino ed evitare di perderli con acuto dispiacere. Ora è giunto il momento che tutti voi aspettavate. Potete smettere di fremere perché stiamo per rivelarvi quali saranno i modelli di smartphone che dovranno salutare con la mano tra pochissimi mesi la mitica WhatsApp.

Per questi telefonini non ci sarà nulla da fare

Con l’arrivo del 2025, che è alle porte, come ha annunciato Meta, l’App sarà interrotta su tutti i dispositivi KaiOS. Diciamo che il supporto per coloro che hanno questo sistema operativo avverrà entro il 2025. Questo dispositivo è stato sviluppato per cellulari essenziali, basato su Firefox S e particolarmente adatto a chi preferisce dispositivi easy ed è interessato solo a telefonare e inviare messaggi di testo.

Fra i tanti modelli presi nel mirino di questa interruzione troviamo Nokia 8110 4G, nonché il Nokia 2760 Flip e l’Arcatel Go Flip. Una prima fase del grande cambiamento è in atto da giugno, ma sarà nel 2025 che verrà attuato in maniera più forte. Conviene informarsi maggiormente a riguardo dal proprio tecnico di fiducia.