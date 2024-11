Spesa al supermercato, ho risparmiato 300€ al mese con la tattica “della piramide” | Scontrino cortissimo

Spesa alimentare, puoi risparmiare tanti bei soldini seguendo questo semplice trucchetto. La strategia da copiare.

Questo pomeriggio, appena uscirai dall’ufficio dovrai correre al supermercato per fare una bella spesa di tipo alimentare. Con tuo marito hai pensato bene di avvalerti dei discount, dove puoi comperare prodotti eccellenti a basso prezzo, potendo contare sulla vincente politica commerciale del prodotto per e non da.

La sera precedente è diventato un rito sederti al tavolo della cucina coi tuoi cari e, mentre sorseggiate una tisana rilassante, segnate i prodotti che mancano. Date una sbirciata alla credenza e alla dispensa, oltre che al frigo e intanto stilate anche il menù dei pranzi e delle cene in vista della settimana.

Siete anche molto bravi a dire di no allo spreco alimentare, che oramai è ancora attivo nel nostro Paese. Magari, per fare felici i vostri figli, vi segnerete qualche golosità in più. Bene avere sottomano anche i volantini, sia cartacei che digitali, del negozio dove vi recherete per fare compere ma, una volta in loco, leggete bene le etichette e verificate la quantità di contenuto compreso in esse.

Tra le altre dritte da seguire vi è quella di non servirsi del carrello se dovete comperare non troppa roba per non essere tentati di riempirlo. Portatevi da casa anche le borsine, evitate di fare di fretta le compere e di non farle mai se siete tristi, arrabbiati o, peggio, se avete molta fame. Potreste infatti cadere nel fatale errore di comperare molti prodotti inutili, oltre che nella rete del Junk food.

Spesa, se vuoi risparmiare segui queste dritte

Non portate i vostri figli, perché saranno attratti da tutti ciò che è fortemente pubblicizzato e, di riflesso, assai caro. Tuttavia se vogliamo concretamente fare una buona spesa risparmiando 300€ al mese, puntiamo a una specifica strategia che in tantissimi stanno seguendo e si sono ritrovati più che soddisfatti. Riempiremo lo stesso le buste della spesa, il frigo e la dispensa non piangeranno più.

Voi mangerete bene e prenderete per la gola anche i commensali più difficili. Insomma non c’è tempo da perdere e mettete subito in atto questo trucchetto molto facile. Dobbiamo solo cambiare in qualche maniera piccole abitudini che gioveranno alla nostra salute psicologica e al nostro conto corrente.

La strategia più accattivante

In poche parole dovremmo seguire maggiormente la dieta mediterranea, che è tra l’altro una delle più copiate al mondo. Essa si basa su una piramide alimentare, alla cui base troviamo frutta, verdura e cereali integrali. Salendo ecco il latte e derivati a basso contenuto di grassi, l’olio extravergine d’oliva, l’aglio, la cipolla e le erbe aromatiche, otre che la frutta a guscio.

Andando più in su troviamo quegli alimenti che non sarebbero da consumare tutti i giorni, ma solo due volte a settimana. Ecco pesce, legumi e le uova, che vanno da 1 a 4 a settimana e i formaggi. Per loro non più di un paio di porzioni da 100 g di se leggeri e 50 se stagionati. Più in alto il cibo da consumare con moderazione, come carni rosse e processate, come salumi e affettai. Nel primo caso due porzioni da 100 g a settimana e nel secondo una da 50 g. Infine i dolci, che sarebbero da gustare solo in occasioni speciali.