Pensioni dicembre, doppio bonifico dall’INPS: il cedolino a Natale è davvero ricchissimo

Il Natale sarà più bello e più ricco per questo 2024. Finirete l’anno in bellezza. Che fortuna per alcuni di voi.

Ormai è certo il Natale sarà più fortunato, ma bisogna fare una piccola luce nei meandri burocratici italiani.

La pensione INPS e la tredicesima dicembre 2024 saranno più ricche, ma l’aumento non riguarderà tutti i pensionati, ma solo alcuni. I fortunati, si fa per dire, sono coloro i quali beneficeranno del taglio cuneo fiscale.

Il taglio del cuneo fiscale che si riversa poi nell’assegno della pensione di dicembre 2024 e quindi anche nella tredicesima maturata è di pochi euro.

I pensionati non devono aspettarsi aumenti sostanziosi, le cifre in Italia sono irrisorie, ma almeno si prova a dare qualche euro in più.

Cosa accadrà a Dicembre

Pensioni più ricche negli importi solamente per alcuni pensionati. A Natale l’assegno pensionistico peserà di più per effetto di un aumento che influenzerà in positivo gli importi erogati dall’INPS, nel rispetto di alcune condizioni.

Attenzione, però, non dovete confondere questo incremento con la consueta tredicesima pagata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sempre alla fine dell’anno.

I ricchi pensionati di Dicembre 2024

Saranno 155 gli in più a Natale (154,94 euro se volete la cifra esatta). Purtroppo non spettano a tutti i percettori dell’assegno mensile, ma solo ad alcuni. L’articolo 70 della legge numero 388/2000 afferma che: l’importo aggiuntivo verrà corrisposto ai pensionati, titolari di pensioni minime (pensione sociale) entro determinate soglie reddituali. Quindi il cedolino pensione dicembre 2024 incrementato del Bonus INPS di 155 euro è riconosciuto: ai titolari di pensione delle gestioni private e agli iscritti alla gestione ex Enpals.

Questo aumento di 155 euro è temporaneo. Il pensionato potrà beneficiarne fino a quando l’INPS non effettuerà una verifica sul reddito 2024 dello stesso.

L’ aumento non spetta ai percettori di pensioni di invalidità civile, internazionali non tassate in Italia, supplementari o assegni e pensioni sociali.

I beneficiari dell’aumento di 155 sulla pensione di dicembre 2024 sono individuati nel rispetto di specifici requisiti reddituali. Quindi solo se non si oltrepassa il reddito individuale di 7.936,87 euro (compresi tutti i trattamenti pensionistici, maggiorazioni sociali e aumenti del trattamento minimo). Bisogna, inoltre, non superare specifici limiti imponibili Irpef presenti nel modello 730. Le soglie variano in base alla condizione del pensionato. Sono quindi calcolate come inferiore a 11.672,90 euro (tenuto conto di tutte le pensioni) se non è coniugato; sotto la soglia di 23.345,79 euro se sposato.

Per averlo non dovete preoccuparvi, l’aumento di 155 euro viene erogato automaticamente