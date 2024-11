Oroscopo novembre, litigi e incomprensioni per questa coppia di segni: prima di parlare pensateci due volte

Oroscopo del mese di novembre 2024, per questa coppia di segni saranno fulmini e saette. Litigi a gogo

Forse ci siamo ritrovati ,durante la festa di Ognissanti a canticchiare sotto la doccia o preparavamo qualche delizia ai fornelli, il successo di Giusy Ferreri, Novembre. Battute e lazzi a parte diciamo che questo mese ci fa percepire odori e luccichii del prossimo, considerato il festivo per antonomasia. Quando entriamo nei supermercati notiamo i primi segni della grande festa.

Tantissimi hanno iniziato ad applicare decorazioni mentre pandori, panettoni e torroni fanno ampio sfoggio di sé sugli scaffali. Si pensa a menù e inviti, oltre che a come abbellire la tavola, che ha sempre il suo insindacabile perché. Anche per i bambini dovremo occuparci dei regali per non fare fare brutta figura a Babbo Natale.

Certo che con la crisi e i rincari è molto difficile, specie per le famiglie numerose. Tutto ciò non è nemmeno un benessere per le coppie. Parliamo di quelle che convivono e hanno messo al mondo figli piccoli. Le spese da onorare sono tante non solo ogni mese, ma fanno capolino anche quelle impreviste, che capitano nei momenti più errati e dolorosi.

Le tasse ci tolgono il respiro e non sappiamo che pesci pigliare ed è facile pertanto dire quella parola sbagliata che ferisce l’altro nel profondo. Abbiamo bisogno di tirare il fiato e calmarci un poco ma tutto ciò non è sempre fattibile. Anche solo l’idea di alzarci dal letto per andare al lavoro può essere traumatico.

Tempi duri in arrivo per questi segni

Se poi si aggiungono colleghi e capi antipatici non è il massimo. Tornati a casa dobbiamo occuparci dei figli che fanno i capricci, dare una sistemata alla dimora e preparare la cena. Nostro marito è arrivato prima di noi ma è coso in doccia e non ha preparato nulla. Noi siamo andati a fare la spesa e a finire le ultime incombenze.

Adesso dovremmo ricominciare a lavorare in casa, facendo scattare l’ennesima litigata, che ferirà molto la nostra prole. Tutto ciò, in questi gironi, sarà particolarmente vivo per due segni dell’oroscopo che, vinti da nervosismo e mille preoccupazioni, daranno il peggio di sé in questa direzione. Voleranno stracci e il clima domestico sarà parecchio teso.

I segni per cui il mese di novembre sarà alquanto fosco

A quanto pare tra Vergine e Pesci le discussioni saranno tristemente all’ordine del giorno, anche la questione più spicciola e sciocca diventerà un pretesto per dirsene quattro. Se da un lato i primi non sopportano la mancanza di precisione degli altri, essi tendono a vivere tra le nuvole e puntando fin troppo poco su concretezza e responsabilità. I secondi non tollerano il fare da maestrini degli altri.

Trovare un punto d’incontro è davvero difficile se uno dei due non mollerà un attimo la presa. Se si tratta di coppie da poco createsi il Vergine potrà anche decidere di prendersi una pausa. Il Pesci invece, dal canto suo, ne approfitterà in tal caso per folleggiare da un petalo all’altro e per dimostrare la sua proverbiale immaturità in amore.