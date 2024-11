Eurospin, con i suoi Panettoni fai un figurone: ecco da chi vengono prodotti | Li trovi già in vendita

Eurospin, nei suoi store a due spicci comperi panettoni squisiti. Ecco chi li produce per davvero.

L’aria die festa, di magia e d i condivisione in famiglia è già nell’aria. Molti centri commerciali hanno iniziato ad addobbare al loro esterno, all’interno le lucine sono già approntate. In molti negozi i commessi sono al lavoro per completare le scansie perle festività Natalizie, alle quali manca poco più di un mese.

In ogni caso sono i supermercati, compresi i discount, che ci mostrano alcune prelibatezze che, se acquisteremo già da ora potremmo servircene per un pranzo domenicale e testarle dunque per capire se sono buone per prendere per la gola i nostri commensali. Inoltre potremo anche sperimentare nuove ricetta con nuovi ingredienti.

E se ci rendiamo conto la la pietanza ci soddisfa, potremmo poi inserirla nei vari menù delle feste. Tuttavia c’è già chi, come notiamo da alcuni commenti sui Social, stanno già facendo incetta di dolci di Natale. Alcuni saranno anche impiegati come cadeau per amici o parenti. Inoltre sono anche molto apprezzati dai vicini di casa.

Basta solo aggiungere un fiocco e il regalo è bello che servito. Tra i tantissimi dolci di Natale non può mancare il mitico panettone che da tempo possiamo trovarne senza canditi e senza glutine, oltre che con varie farce, tar cui segnaliamo quelle più gourmet. Qui rimane insindacabile il fatto che il classico vince su tutto.

Panettone, il dolce natalizio per antonomasia

Qui in tanti sanno di non poterne comperare parecchio a causa dei rincari che hanno invaso ogni settore. Nei numerosissimi store Eurospin tuttavia sappiamo che si può già comperare un panettone a un prezzo più che mai irrisorio. La cosa magnifica è che possiede un packaging elegante e raffinato ed è buonissimo.

Insomma, sia se lo serviremo a tavola che lo doneremo a una persona a noi cara, faremo un figurone. Tanto più che potremo anche già comperarlo per fare felici i nostri cari, oltre che farne una bella scorta, visto il già poco fa citato rapporto qualità-prezzo. Difatti in questi giorni a meno di 4€ è possibile acquistare un panettone classico da un chilo che reca il marchio Due Moscati.

Chi produce per davvero quello di Eurospin

Di certo questo nome ci riporta con la mente alla Serenissima. Pensiamo dunque a un raffinato aristocratico veneto. In realtà dietro a ciò si nasconde uno pseudonimo di un marchio molto famoso e che da anni è sinonimo di qualità Parliamo della Paluani. Ecco spiegato il motivo per cui possiamo da Eurospin possiamo comperare un panettone degno di nota.

Chiaro che se opteremo per alcuni più particolari, saliranno di 1 o 2€ i costi, ma comunque rimarremo a livello di prezzi nel non eccessivo. Insomma, ora sappiamo dove correre per fare compere natalizie, di stampo dolciario, soprattutto se siamo grandissimi amanti del panettone. Il consiglio è di correre già nei negozi, per evitare poi di rimanere tristemente a bocca asciutta.