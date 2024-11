Bollette, se hai questo certificato non le paghi più: lo Stato farà tutto al posto tuo | Si presenta solo online

Costo bollette insostenibile. Lo Stato deve assolutamente intervenire per aiutare i cittadini, la decisione per il 2025 è presa.

Secondo i dati sette persone su 10 non riescono a pagare le bollette delle forniture in tempo. Sempre più persone ricevono le lettere di morosità.

Le compagnie di recupero crediti lavorano moltissimo, perché per cifre irrisorie siete subito venduti a chi poi vi tempesterà di chiamate per ottenere quei 200 euro che dovete alla compagnia del gas.

La politica dei fornitori è tolleranza zero e sembra che nessuno si renda conto che le gravi difficoltà economiche dei cittadini rendono sempre più difficile essere puntuali con i pagamenti.

Il Paese è più povero di quanto voi possiate pensare ed è arrivato il momento che il welfare allunghi una mano verso chi si trova in difficoltà.

2025 e bollette

Quello che è un buon Governo deve fare è adottare importanti misure di sostegno economico destinate alle famiglie a basso reddito e a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico o fisico.

Il tutto si traduce nella creazione di particolari bonus sociali sulle bollette di luce, gas e acqua applicati direttamente alle bollette. Questo perché i benefit aiutano a ridurre le spese delle utenze essenziali.

Gli aiuti per le famiglie economicamente più fragili

Gli aiuti che sono stati pensati per agevolare chi non ha un budget familiare sostanzioso sono i bonus sociali. Per ottenerli è necessario rispettare i requisiti economici, valutati attraverso l’Isee. Le famiglie possono richiedere il bonus presentando la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che permette di ottenere l’attestazione Isee necessaria per la valutazione. I requisiti aggiornati al 2024, in prospettiva del 2025, riguardano le famiglie con meno di quattro figli a carico, Isee massimo di 9.530 euro e quelle famiglie con quattro o più figli a carico, soglia Isee massimo di 20.000 euro.

Ora siete in attesa della proroga per il 2025. Restano beneficiari di bonus sociale anche i nuclei con Isee 2023 con reddito tra 9.530 e 15.000 euro e bonus spettante all’80%, secondo quanto indicato nel comunicato Arera del 10 gennaio 2024 e riferite al bonus sociale per clienti elettrici e gas in condizioni di disagio. Anche i condomini possono richiedere il bonus, purché i residenti rispettino le soglie Isee previste. I bonus sociali vengono applicati per una tempistica di 12 mesi e si suddividono in tre principali categorie: elettricità, gas e acqua. Ogni bonus è calcolato in base al consumo medio e alla composizione del nucleo familiare.