Bollette, arrivano gli aumenti: il comunicato non ammette dubbi | Il prossimo mese saranno un salasso per tutti

Bollette, ennesimi aumenti in arrivo. Il comunicato non mente. Tutto quel che c’è da sapere per salvarsi la pelle.

Brutte, anzi pessime notizie in arrivo per gli italiani. Diciamo che non possiamo non pensare di riceverle, ma nemmeno chiudere gli occhi o fingere di non sentire. Infatti, se si mettesse in atto questo atteggiamento, si rischierebbero pesanti conseguenze. Come recita un vecchio detto, uomo avvisato mezzo salvato.

Sapendo dunque come stanno le cose, potremmo cercare di attutire il colpo. Inoltre dovremmo anche sapere che dovemmo averci fatto il callo. La crisi e i rincari hanno fatto ufficialmente ingresso nella nostra vita anni fa. Ormai la loro compagnia, decisamente non voluta, fa parte di noi e dunque dovremmo avere imparato, sulle basi dell’esperienza ad affrontarle con unghie e coi denti.

Dunque, almeno in linea teorica dovremmo essere diventati bravi e scaltri risparmiatori, riuscendo a mettere via soldini ma vivendo anche una vita dignitosa per il nostro bene psicologico. Fatto sta che una volta che ci siamo riusciti, ecco in arrivo una mazzata che ci toglie il sonno. Parliamo di nuovo si bollette da onorare.

Il che è pazzesco, visto che sono già state stellari negli scorsi mesi. Chiaro che con l’arrivo del freddo sapevamo che sarebbero state ancora più esose per via dell’accensione del riscaldamento. Al di là di ciò lo saranno ancora di più, in previsione di tasse da pagare per i liberi professionisti e per l’approssimarsi delle feste natalizie perle quali tenderemo a spendere qualche soldino in più.

Bollette e maxi aumento in arrivo, paura per gli italiani

Parola d’ordine è non farsi prendere dal panico e soprattutto rimanere sul pezzo. Conoscere la realtà dei fatti e i motivi che ne sono alla base, ci aiuterà a ragionare e comprendere se possiamo fare qualche cosa per poter restare a galla. A rappresentare una piccola coccola per ‘anima è che il salasso, perché di ciò si parla, sarà per tutti.

Mal comune mezzo gaudio dunque, dunque si parla di una realtà assodata tramite un comunicato ufficiale. Non si farà alcun passo indietro e dobbiamo, fin da ora metterci il cuore in pace. Tuttavia l’aumento in bolletta è dovuto a una situazione di stampo mondiale che ci sta preoccupando da tempo e che ci pesa sul capo come una pesantissima spada di Damocle.

Ecco spiegato il motivo dell’aumento

Ad aumentare in particolar modo saranno le bollette del gas. Parliamo di 64€ in più all’anno. A darcene notizie è l’Arera. L’aumento dei prezzi che poi incide sulla spesa per la materia prima e l’incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e l’accensione del contatore, porterà a dei rincari, che fanno rabbrividire i consumatori.

In ogni caso tutto ciò, già dal mese scorso, si è verificato ed è ben tangibile nelle bolletta dei consumi o che riceveremo a stretto giro. Dunque ora sapremo il vero motivo per cui anche se abbiamo scelto una tipologia di contratto e una realtà che ci pareva soddisfacente sotto ogni punto di vista il motivo dei soldini in più da sborsare per via del gas.