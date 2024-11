Giardino perfetto, la prossima volta che mangi questa pietanza non buttare gli scarti: sono un concime formidabile

Volete avere il giardino dei vostri sogni? Perfetto e rigoglioso? Leggete e scoprite il segreto per piante meravigliose.

Vorreste una zona relax, una per la famiglia per pranzare all’aperto, un’altra dove rifugiarvi per leggere un libro, un luogo dove fare sport per il vostro benessere?

Ognuno ha la sua idea di armonia. Una volta comprese le esigenze primarie, potete iniziare a comprendere meglio il contesto che vi circonda e decidere come suddividere gli spazi.

Circondate il vostro giardino con siepi e alberi che vanno scelti in base, al contesto e allo stile desiderato, quindi o essenze sempreverdi e caducifoglie, mescolate tra loro per colore e fioriture, oppure un’unica specie.

Il risultato finale: un effetto più naturale e meno geometrico oppure molto più formale con un’unica specie. Il limite che avete è la vostra fantasia.

Come avere il giardino perfetto

Il primo punto da controllare è l’esposizione al sole, e selezionare le piante che potrebbero essere più adatte alle condizioni e al clima della zona in cui vivete.

Guardarsi intorno e privilegiare la vegetazione autoctona è sicuramente una garanzia per la buona riuscita del giardino. Valutate i colori che volete avere nella vostra zona verde e stabilite il tempo e il budget che avete a disposizione.

Il segreto ecologico per avere piante stupende

Fondamentale per garantire alla piante la rigogliosità che meritano è un terreno fertile. Un trucco green per rendere la terra ricca di nutrienti sono i gusci di uovo. Questi sono un’ottima fonte di attivi per le piante e presentano numerosi vantaggi come fertilizzante naturale. In primis sono una fonte naturale di calcio, che è un nutriente essenziale per le piante che favorisce la crescita delle radici e la fortificazione della struttura della pianta. Inoltre, i gusci di uova possono migliorare la struttura del suolo grazie alla loro composizione a base di carbonato di calcio, che aiuta a prevenire il suolo argilloso eccessivamente compatto.

Grazie alla loro capacità di decomposizione lenta, i gusci sono in grado di fornire un nutrimento duraturo alle piante. In più se scegliete di usarli come fertilizzante, state facendo una scelta ecologica e sostenibile, poiché consente di evitare l’uso di fertilizzanti chimici e di sfruttare al meglio i rifiuti organici. I gusci vanno lavati, asciugati e messi in forno per una decina di minuti. A questo punto polverizzateli in un frullatore e conservateli in un barattolo. Quando li spargerete in giardino ricordate che sono a lento rilascio, ergo non occorre spargerli tutti i giorni.