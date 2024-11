Moda, queste scarpe sono vietate: se te le vedono addosso rimani chiuso fuori da ogni attività | Buttale subito

Attenzione alle scarpe che indossate, questo modello è out e non potete assolutamente entrare. Buttatelo subito.

Spoiler. Da sempre ci sono degli outfit per i piedi che non sono graditi e devono essere assolutamente banditi.

Al primo posto ci sono i sandali con le calze, che sono decisamente un crimine per il buon gusto, seguiti dagli uomini con le “caligole” che se non sei Russell Crowe nel Gladiatore non possono nemmeno essere presi in considerazione per uscire di casa.

Nonostante tutto c’è una macrocategoria di individui che in fatto di moda non sempre eccelle, che pensa come luogo comune che gli italiani siano incredibilmente cool in ogni occasione anche quando escono per comprare la frutta.

Chi pensa che gli italiani siano sempre vestiti alla moda sono gli americani, che non hanno mai primeggiato per il buon gusto. Spesso sono abituati ad uscire in pigiama, sovente si recano a lezione in ciabatte e non eccellono nel buon gusto nell’accostare i colori.

L’ira funesta di Topolino

Il fatto che il popolo americano non sia nel top ten della protagonista de ” Il diavolo vesta Prada”, ha scatenato un putiferio dato che il loro pessimo gusto ha superato la soglia del tollerabile.

A questo punto si è scomodato persino Topolino, per ammonirli, perché la situazione è sfuggita dal controllo e non si può più tollerare un certo outfit.

Disney dice no a queste scarpe

A seguito di molteplici incidenti al Walt Disney World, ora agli ospiti viene sconsigliato di indossare determinati tipi di calzature durante la loro visita. Questi nuovi avvisi sono stati diramati agli ospiti che li hanno notati mentre passeggiavano nel The Land Pavilion . Tutto ciò perché negli ultimi mesi, si sono avuto incidenti, perché si sono incastrate delle calzature nelle scale mobili situate nel The Land Pavilion di EPCOT.

Questa sede ospita attrazioni popolari come Soarin’ Around the World e Living with the Land. Il Land Pavilion stesso presenta due livelli separati e la Disney offre agli ospiti una scala mobile per spostarsi tra i piani. Tuttavia, queste scale mobili sono pericolose con i sandali leggeri o con le Crocs. Molti ospiti hanno avuto troppi incidenti a causa di queste calzature troppo leggere e l’azienda non accetta il fatto di correre un rischio per la leggerezza degli avventori. Qualora andaste a Disneyland con queste calzature non potrete salire sulla scala mobile per poter proseguire la vostra visita.