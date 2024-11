Libri rari, se hai una di queste saghe ti arriva una vagonata di soldi: le cercano proprio tutti

Controlla subito se sul tuo scaffale ci sono questi libri: valgono una vera fortuna. Hai l’oro tra le mani e lo ignoravi del tutto.

Due italiani su tre ammettono di avere scaffali con tanti libri letti e riletti più volte, ma che spesso lasciano un retrogusto diverso che forse alla prima lettura non era pervenuto. A tal proposito, sarebbe opportuno dire che gli amanti del genere, amano soprattutto recarsi nelle librerie o nei mercatini nelle varie piazze.

Il motivo è quello di scoprire qualche libro che avrebbero voluto sempre leggere o che, catturati dalla copertina si lasciano convincere nell’acquisto. Sebbene ora ci siano diversi dispositivi tecnologici che consentono la lettura di un testo anche attraverso lo schermo, in molti, per fortuna, preferiscono ancora il vecchio e amato libro cartaceo.

Quel profumo che ne viene fuori, quando si sfogliano le pagine, difficilmente si può trovare altrove. Sin da da quando si è piccoli, educare i bambini all’ascolto prima e alla lettura poi è sicuramente un’ottima consuetudine.

Ciò li rende liberi ed elastici con una mente sempre pronta ad accogliere nuove informazioni e porre l’attenzione sulla curiosità. Uno dei Best Seller per ragazzi è sicuramente Il Piccolo Principe che in gran parte delle case degli italiani non manca.

La settimana della lettura

È un libro che mette il lettore nella condizione di sognare e di non mollare mai la presa. Un altro libro che sicuramente difficilmente risulta non pervenuto è 20.000 leghe sotto i mari. Si tratta di un altro capolavoro che forse, a seconda del suo genere, appassiona i ragazzi più grandi.

Insomma, purché si legga, soprattutto in una settimana molto importante in Italia per l’iniziativa #IoLeggoPerché, invogliare i nostri giovani ad un impegno così importante e formativo mette tutti nella condizione di rispolverare le vecchie e sane abitudini. Ora però se scoprite di avere questi libri in casa, potete ritenervi ricchissimi.

Libri rari e dove trovarli: se hai queste saghe in casa puoi ritenerti un nababbo

Stando a quanto riportato da fanpage.it, ci sono delle collane di libri che ancora oggi valgono una fortuna. Da quanto pervenuto da Alessia Vitale su Harper’s Bazaar c’è un’edizione di Harry Potter e la pietra filosofale del 1997, dell’editore Bloomsbury, che consta solo 500 copie. Qui ci sarebbe un errore a pagina 53 in cui tra gli oggetti che Harry avrebbe portato con sé, risulta due volte la parola bacchetta (in inglese, wand).

Altro discorso analogo vale per It di Stephen King. Qui è il sito biblio.com che ci parla del tomo originario che, oltre a costare 22,95 dollari, aveva i bordi neri in tutte le pagine del libro stesso. Insomma, questi sono solo due dei capolavori mondiali che, ad oggi valgono davvero tantissimo.