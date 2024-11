Luna di miele low cost, con questi consigli risparmi una fortuna e organizzi un viaggio indimenticabile

Finalmente sposarsi sarà una vera passeggiata economica. Con questi trucchi il viaggio post nozze costerà una sciocchezza, prenota subito.

Chi lo ha detto che agli albori del 2025 le coppie in Italia preferiscono la convivenza al matrimonio? Ormai, le tradizioni sembrano essere tornate di moda soprattutto per coloro che vogliono coronare il sogno di sposarsi e mettere su famiglia.

Negli ultimi tempi, in seguito ad una crisi economica che stenta comunque a lasciarci definitivamente, molte sono le persone che ambivano ad una convivenza o comunque ad un fidanzamento senza troppi vincoli.

Questo non sta a significare che vi è una mancanza di sentimenti o di prese di responsabilità, anzi. Si tratta di cercare di restare al passo coi tempi ed evitare di ritrovarsi ad organizzare un matrimonio.

Chi si ritrova in queste situazioni, rischia di affrontare un vero e proprio salasso. Ora però, sembra che ci sia un’inversione di tendenza anche grazie ai tantissimi consigli che troviamo in giro su internet o su applicazioni molto utili, come ad esempio matrimonio.com.

Il matrimonio dei sogni a basso costo

Su questi siti, è facile anche trovare consigli su ristoranti, fotografi e diverse location che possono fare al caso dei futuri sposini. Da nord a sud, sono davvero tante le tradizioni che si rispettano e che fanno sì che un matrimonio possa prendere la strada giusta.

Quando si è invitati ad una cerimonia di questo genere al sud, si sa bene che la cerimonia in sé dura tanto e in quella giornata, il nutrizionista deve fare un po’ come le tre scimmiette: non parlo, non vedo e non sento. Questa tipologia di tradizioni, viene molto apprezzata al punto che anche su Real Time vanno in onda le puntate de Il Castello delle Cerimonie dove si organizzano matrimoni, ma non solo, dove il pubblico segue con attenzione quello che solitamente (ma non sempre perché varia a gusto degli sposi), si può assistere ad un matrimonio partenopeo.

Luna di miele low cost: ecco le idee più accreditate

C’è chi a volte sceglie modalità più sobrie o comunque meno sfarzose ma a prescindere, le differenze tra le celebrazioni tra nord e sud cambiano soprattutto come si diceva prima per la durata in sé. Ora però, quello che renderà felici i futuri sposi riguarda la luna di miele. Grazie a questi consigli che potrete leggere di qui a breve scoprirete tanti modi per poter festeggiare le nozze in maniera fiabesca senza spendere un occhio della testa.

Proprio sul sito menzionato poc’anzi, matrimonio.com, si consiglia di poter pianificare il viaggio di nozze tra novembre e febbraio, per risparmiare. Tra le mete più gettonate, in Europa ci sono Portogallo e Spagna. Uscendo dai confini europei, località plausibili sono: Messico, Canada, Australia e Tanzania.