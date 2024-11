Riscaldamento, maxi bolletta in arrivo: da questa data tocca anche a te | La situazione in Italia sta precipitando

Riscaldamento, adesso sarà ancora più salato. Le bollette più toste da pagare.

Addio risparmio! Questo potrebbe essere il titolo di un film di grande successo che richiederemo a iosa di guardare sulle piattaforme streaming, alle quali siamo abbonati. Battute a parte, consiste in una triste realtà, che noi viviamo ogni giorno. Infatti, come la terribile aria che tira nel nostro Paese, è impossibile non mettere mano ai nostri soldini.

Il punto è che pian piano stanno finendo, visto che i guadagni con il nostro lavoro, non sono esaltanti. Così, tra il pagamento del mutuo e delle varie bollette, non ne rimangono parecchi. E queste ultime sono sempre più numerose da onorare e che ci fanno rimbalzare dalla sedia ogni volta che le riceviamo.

Spesso inoltre saranno ancora più numerose per colpa del riscaldamento. Diciamo che è un autentico incubo per le famiglie italiane. Soprattutto se alcune persone svolgono il classico smart working. Non si può infatti stare con il riscaldamento spento e potrebbe portarci ad ammalarci.

A quel punto addio lavoro e dovremo spendere tanti soldini per comperare dei farmaci. Chiaro che dovremmo anche usare la testa e non esagerare con temperature, optando per un vestiario più pesante e per cibo caldo, oltre che bevande apposite. Ad esempio possiamo anche metterci al lavoro con il PC portatile in cucina, sfruttando il calore del forno per scaldarci, quando esso è in azione.

Maxi bollette in arrivo per il riscaldamento

Fatto sta che per molti italiani sta arrivando l’ennesima mazzata, che li lascerà stupefatti. Parliamo infatti, nelle ultime ore, di una maxi bolletta in arrivo e che esiste anche un data ben precisa dopo e durante la quale la riceveremo. Diciamo che adesso potranno organizzarsi per tentare di correre, almeno in minima parte, ai ripari.

Tuttavia lo diciamo già, la situazione è disperata, ma vale sempre la pena non arrendersi e provare a sistemare il più possibile le cose. Potremmo pure dire che maggiormente interessati saranno coloro che abitano al Nord del nostro Paese. Tuttavia anche nella altre zone d’Italia non potranno cantare vittoria, per lo meno ancora a lungo.

Il motivo dell’aumento inatteso

In sostanza queste maxi bollette arriveranno a stretto giro pervia dell’arrivo del gran freddo che vedrà in qualche maniera in primis il Nord. Qui si noteranno le prime nebbie e le foschie, soprattutto in campagna e in montagna. Al centro farà da campione una mega nuvolosità ma potendo lo stesso contare su un sostanziale abbassamento delle temperature.

A Sud e sulle isole il tempo sarà a dir poco instabile e, per via magari di qualche temporale e di piogge scroscianti, si scenderà di qualche grado. Insomma, è per tali motivi che tendendo ad accendere di più gli impianti di riscaldamento, le bollette risulteranno più costose. Ciò accadrà già al prossimo giro, visto che il freddo arriverà a partire da questo weekend.