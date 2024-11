Riscaldamento, quest’inverno sarà un incubo: le previsioni non salvano più nessuno | Prepara il portafoglio

Diciamo addio a maglie leggere e vestiti comodi: il cambio di stagione porta con sé freddo e bollette salate, ecco cosa sta succedendo.

Ormai, da diversi mesi abbiamo archiviato la stagione che piace veramente a tutti: l’estate. Più che essere una semplice stagione, la si può definire a tutti gli effetti uno stato d’animo. C’è chi si organizza e pianifica vacanza al mare, chi preferisce la montagna o chi comunque resta in città e si gode la vita lontano dal caos.

Ad ogni modo, ci troviamo in un autunno inoltrato, dove per fortuna negli ultimi giorni sembra che il sereno stia adornando le città italiane, da nord a sud. Dinanzi ad un novembre così atipico con sole su quasi tutta la penisola, c’è da domandarsi: dov’è la fregatura?

Considerando che settembre e ottobre sono stati mesi piuttosto instabili sia dal punto di vista delle temperature che con condizioni metereologiche avverse, ecco che c’era da aspettarsi almeno per i primi 15 giorni dell’11º mese dell’anno, un po’ più di sereno.

Conclusa quella che ormai è diventata la settimana di Halloween, c’è già chi ha ben pensato di addobbare negozi o case con i primi gingilli natalizi. Nei centri commerciali, a breve, troveremo alberi, decorazioni natalizie e tutto ciò che è collegato con la festa del 25 dicembre.

Come prepararsi ad affrontare il freddo

In proiezione di tali festività sarebbe comunque opportuno dire che le temperature cambieranno notevolmente rispetto a quanto percepiamo adesso e quindi c’è da preoccuparsi per due aspetti fondamentali.

Dal punto di vista meramente semplice dell’abbigliamento, dovremo fare scorta di maglioni di lana o in cachemire affinché le temperature rigide possano essere quantomeno affrontate in maniera decisa e netta. Per scoprire il problema principale, proseguite con la lettura nel prossimo paragrafo.

Riscaldamento, sarà un inverno da incubo con l’aumento di queste bollette

Il problema principale, invece, riguarda i riscaldamenti. C’è già chi ha ben pensato di fare scorta di legna per il proprio camino o per chi invece vive in un condominio accendere i termosifoni come si suol dire in gergo, a palla, per riscaldare l’ambiente casalingo. Attenzione, però, le vere sorprese a questo punto non le porterà Babbo Natale ma le bollette salate che saremo costretti a pagare di qui a breve. Scopriamo tutti i dettagli che in questo periodo dell’anno spaventano e non poco i cittadini.

Stando a quanto riportato da ilfattoquotidiano.it, infatti, ad ottobre abbiamo assistito ad un rincaro delle bollette del gas. Con precisione, rispetto a settembre, c’è stato un aumento di +5,3% che chiaramente non è una cifra da poco. Tale percentuale, col freddo alle porte, è destinato a salire vertiginosamente.