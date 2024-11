Cucina low cost, la soluzione per risparmiare è geniale: in questo modo risparmi 300 euro all’anno

Vuoi davvero risparmiare un botto di soldi in cucina, allora fai così. Non te ne pentirai.

Con la terribile aria che respiriamo a pieni polmoni nel nostro Paese, non c’è da scherzare e nemmeno da dormire sonni tranquilli su comodi guanciali. Non c’è nemmeno, come in tanti sentenziano sui Social, da spendere e spandere ma proseguire a risparmiare il più possibile. Tuttavia, nel farlo, e qui sta il bello, dobbiamo riuscire a vivere una vita serena e non è facile.

Ci vuole parecchia esperienza e infinita pazienza. Tanto più che tutto ciò può decadere mettendo piede in un supermercato per compiere la classica spesa settimanale. Infatti, anche se poco prima di accedere al negozio ci siamo armati della nostra lista, poi ci sentiamo gelare il sangue nelle vene quando temiamo di non poter comprare tutto quel che ci siamo segnati.

Può accadere che torniamo a casa con le pive nel sacco e affranti, con il cuore in mille pezzi. La cosa più brutta è indubbiamente vedere la delusione dilagare negli occhi dei nostri figli, che dovranno veder rinunciare di nuovo a quel prodotto che ambivano molto, poiché eccessivamente caro.

Tuttavia potremmo anche poi permetterci di accontentarli un po’ di più se impareremo ad agire con più scaltrezza quando si tratta di portare in tavola qualche cosa di sfizioso e buono per tutta la famiglia. Per prima cosa, oltre la lista dovremo stilare un piano con menù settimanali. Dovremo avere ben chiaro il piano settimanale per non comperare a casaccio, effettuando acquisti inutili.

La salute e il risparmio vengono dalla tavola

Puntiamo sulla stagionalità di frutta e verdura, impariamo a congelare per bene e puntiamo sule offerte e riconoscendo quelle autentiche. Teniamo sott’occhio i volantini e frequentiamo di più mercati rionali e quelli all’ingrosso, dove potremmo dividere le spese con aprenti o vicini di casa, riducendo i costi.

In ogni caso, se vogliamo risparmiare concretamente, quando si tratta di cucina o spesa alimentare, dovremo mettere in atto questo trucchetto, che tantissimi stanno attuando con successo e stanno narrando su piattaforme Social, con tanto di foto e veloci video relativi, che solleticano la fantasia.

Una soluzione efficiente

In poche parole sarebbe opportuno imparare a coltivare in casa le piante aromatiche, che sono ottime per aromatizzare le pietanze ma anche per tenere alla larga da noi tantissimi insetti. Consigliatissimi sono basilico e prezzemolo che sono alla base della nostra tradizione culinaria italiana, invidiata e copiata in tutto il mondo.

Molto sfruttati anche rosmarino e salvia, come anche l’origano. Non rinunciamo nemmeno all’erba cipollina e al timo. E se vogliamo digerire meglio, diciamo di sì allo zenzero, che troviamo presente in parecchie tisane. Infine possiamo anche coltivare la menta, che è particolarmente utile nei periodi estivi per la preparazione di cocktail e bevande decisamente dissetanti.