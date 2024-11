Riscaldamento, il metodo giusto per non avere freddo è solo uno: i termosifoni li lascerai sempre spenti

Riscaldamento, ecco come non avere freddo e non accendere i termosifoni.

È da considerarsi senza remore un’autentica gatta da pelare la questione del riscaldamento e lo è in quelle zone del nostro Paese dove le temperature si sono fatte rigide e il freddo si fa sentire in tutte le ore del giorno. Il freddo è parecchio forte e per stare al caldo nella nostre dimore e dobbiamo accendere termosifoni e stufe.

Tutto ciò comporta consumi elevatissimi in bolletta e tutto ciò è spaventoso, visto che abbiamo già molte altre spese da onorare. Per il periodo Natalizio poi, nonostante crisi e rincari, tenderemo a spendere di più. Se poi svolgiamo smart working e possediamo bambini piccoli o persone anziane in casa con noi, chiaro che il nostro riscaldamento non potrà restare spento a ungo.

Il portafoglio e il conto corrente pertanto chiederanno giustizia e noi gliela potremmo dare con ottimi escamotage. Il primo è quello di sfruttare di più la nostra cucina per stare al caldo. Quando accendiamo il forno principale per cucinare pietanze, mettiamoci lì a leggere, guardare la TV e lavorare al PC.

Per evitare di raffreddare troppo la nostra casa e soprattutto i muri, arieggiamola nelle ore meno fredde. Come inizia a imbrunire chiudiamo le imposte e abbassiamo le tapparelle, per essere certi di preservare il nostro amato calduccio. Non scordiamoci di lasciare poi dei colorati plaid sui divani, per avvolgerci appena ci troviamo lì.

Riscaldamento e come farlo fruttare al meglio

In camera da letto non scordiamoci di pigiami pesanti, calzettoni e vestaglie, oltre che sfruttare maggiormente piumoni. Cerchiamo di mantenerci caldi bevendo tisane e tè e la sera puntiamo su minestre e zuppe. Tuttavia, se vogliamo evitare di accendere a gogo i termosifoni, possiamo farlo, ma con intelligenza.

Quando tuttavia sono in azione non poniamoci mai sopra indumenti per farli asciugare, perché in tale maniera non solo si creerà umidità, con il concreto rischio dell’arrivo della tanto odiata muffa, ma il calore non si espanderà. Teniamoli sempre ben puliti e verifichiamo che che siano ben puliti prima di accenderli, perché così facendo funzioneranno bene e non sprecheranno energia o acqua.

Altri rimedi da seguire scrupolosamente

Puntiamo poi a quest’altro rimedio per dormire bene e stare al caldo. In buona sostanza percepiamo di tano in tanto spifferi nella nostra dimora e per evitarli poniamo innanzi a finestre e porte i para spifferi, che sono molto carini da vedere e degli ottimi cadeau di Natale. Tuttavia essi non rappresentano soluzioni urto, come, ed esempio, l’isolamento termico.

In particolare ci riferiamo a quello a cappotto, anche se non è però l’unica soluzione. In ogni caso grazie a questo sistema si può ridurre il flusso termico scambiato fra due zone con temperature differenti, quindi quella esterna e quella interna della nostra stessa dimora. Facendo lavori mirati e utilizzando buon materiale, come aerogel, si limita il passaggio di calore dal dentro al fuori e viceversa. Così il caldino rimarrà nel nostro nido.