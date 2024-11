Investimenti, altro che immobili fisici: la vera fortuna è qui | Nessuno ci ha ancora pensato la guadagni una fortuna

Nonostante il periodo difficile, in Italia è arrivato un nuovo modo di investire: questa volta gli scettici credono nella svolta.

Quando si sente parlare della parola investire, scattano diversi campanelli d’allarme. In Italia sappiamo bene che ci sono davvero tantissime persone che provano il tutto per tutto cercando di dare una svolta alla propria vita.

Gli investimenti, però, possono essere di vario genere. C’è chi ad esempio decide di comprare casa e quindi investe un gruzzoletto che aveva messo da parte per accendere un mutuo e provare a dare un taglio netto.

Chiaramente, con un investimento di questo genere bisogna monitorare il tutto cercando di estinguerlo in tempi ragionevoli. Chiaramente, non è sempre facile poter espletare il pagamento in una manciata di anni anche perché il costo degli immobili, soprattutto nelle grandi città, non è sicuramente alla portata di tutti.

Con la crisi economica che si sta vivendo ormai da diversi anni, sono sempre più le persone che si ritrovano a chiedere mutui fino a trent’anni e a volte, quando ce ne sono le condizioni, ottenere la soluzione al 100%.

Gli investimenti degli ultimi anni: Criptovalute e Bitcoin

Non tutti gli istituti bancari accettano questa tipologia di erogazione dei fondi ma, considerando la difficoltà del periodo in cui ci troviamo, gioco forza che spesso si cerca di venire incontro anche alle esigenze dei clienti.

Chiaramente, in Italia, negli ultimi anni si sta investendo tanto anche nel mondo delle Criptovalute e Bitcoin, che però, sebbene siano vantaggiose, sono ormai entrate sempre di più in un giro di truffe. Purtroppo, su alcuni canali social, ci sono tanti imbroglioni che provano ad abbindolare la persona di turno cercando di convincerla al fine di farle credere che investendo in un determinato settore possa guadagnare tanti soldi. Anche in questo caso, gli attacchi dei truffatori, sono molto sottili e soprattutto da attenzionare. Ma ecco il mondo dell’investimento come sta cambiando. Scorri nella lettura e scoprirai il mondo che fa per te.

Investimenti moderni: addio agli immobili fisici, ora ci pensa il Metaverso

A tal riguardo, sarebbe lecito dire che però per fortuna grazie agli interventi delle varie Autorità, si sta cercando di arginare sempre di più questo fenomeno che online è diventato davvero onnipresente e pericoloso. Ora però sembra che ci sia un ulteriore mondo su cui poter investire che si rivela essere un’arma affascinante. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Stiamo parlando del Metaverso un mondo che per molti potrebbe rappresentare un qualcosa di così surreale e atipico al punto da diffidare, ma sembra che negli ultimi tempi sia veramente straordinario. Stando a quanto riportato da idealista.it, tale universo è soprattutto un’arma vincente nel settore immobiliare non fisico. Queste sono le quattro piattaforme che per ora stanno spodestando la concorrenza a livello mondiale: Decentraland, Sandbox, Cryptovoxels e Somnium Space.