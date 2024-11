Lavatrice, hai sempre sbagliato a farla: segui il trucco delle lavanderie e non troverai più vestiti rovinati

Lavatrice, i segreti top della migliori lavanderie per non rovinare i capi. da copiare subito.

Ogni giorno indubbiamente, soprattutto se facciamo parte di una famiglia numerosa, azioniamo più volte la lavatrice e ciò ci induce spendere molti soldi nelle bollette. Specialmente se non prestiamo attenzione ad alcuni trucchetti ed escamotage, tra cui quello di non utilizzarla nelle fasce orarie in cui costa di meno.

Bene anche restare sempre aggiornati, per fare in modo da venire a conoscenza di possibili cambiamenti in tale direzione. Azioniamola sempre a pieno carico ma mai neppure troppo piena, per evitare che i capi non si lavino bene o si rovinino, che ci costringerà ad altri lavaggi. Il secondo tassello, ovvero quello relativo al fatto di rovinare i capi in lavatrice è ben è più diffuso.

Lo mettono in atto non solo giovani e giovanissimi. Può essere che per sbadataggine o fretta, anche le massaie più devote possano sbagliare, anzi, causa dell’errore può anche essere eccessiva sicurezza. Per evitare di attuarli è anche bene seguire passo passo le dritte a riguardo che seguono a loro volta le migliori lavanderie.

Non per nulla è qui che spesso portiamo a lavare dei capi delicati, per paura di rovinarli facendolo a casa. La prima cosa da tenere in considerazione è la differenza tra lavaggi a mano o in lavatrice, perché non tutti potrebbero essere lavati nell’elettrodomestico citato. Dunque non scordiamoci mai di questo aspetto se non vogliamo poi vederli restringersi.

Lavatrice, come effettuare lavaggi corretti

Altro aspetto da tenere a mente è quello relativo alle temperature. Questo è importantissimo non solo per tenere a bada i consumi, ma anche con il precipuo scopo di non rovinare i capi, dato che non tutti possono essere lavati nella stessa maniera. Diciamo ad esempio che una camicetta non può essere lavata a una temperatura di 60° insieme a lenzuola che meritano un processo è più mirato.

E che dire dei detersivi? Di certo ne troviamo tantissimi in vendita nei supermercati e in altri negozi ma dobbiamo essere in grado di scegliere i più adatti e mai pertanto utilizzarli a casaccio e puntare ad una loro eccessiva quantità e lo dovremo fare per tre motivi. Il primo per non sprecare denaro inutilmente, il secondo perché ciò non è il massimo per la salute, nostra e dell’ambiente, e il terzo perché potrebbe lasciare residui sui vestiti.

Le dritte da tenere sempre a mente

Infine se vogliamo essere certi di compere un lavaggio in lavatrice, leggiamo l’etichetta con gran cura, dove possiamo ottenere informazioni precisissime su lavaggio, asciugatura e stiratura. Ricordiamoci anche che gli ultimi due step possono rovinare i capi. Infine, se notiamo della macchie, dobbiamo trattarle prima del lavaggio con un detergente specifico o un sapone neutro.

Strofiniamo pina piano con un panno specifico e solo dopo procediamo con un lavaggio in lavatrice. Insomma, come abbiamo visto non è difficile riuscire a lavare i nostri capi, anche quelli più complessi, utilizzando il nostro elettrodomestico. Basta solo stare sul pezzo e magari suddividerli prima nella cesta dei panni sporchi, per poi procedere ai vari cicli di lavaggio ben mirati.