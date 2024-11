Spesa, altro che discount: questo supermercato ha delle chicche pazzesche | Non uscire senza comparle

Problemi con la canonica spesa alimentare? La s0luzione sta tutta in un supermercato infallibile.

Diciamocelo chiaramente, senza nemmeno prenderci in giro neppure per un secondo, la forte crisi e gli spaventosi rincari che hanno tristemente colpito il nostro Paese stanno letteralmente mettendo in ginocchio le famiglie e i loro bilanci, che stanno vedendo la spesa alimentare come una fatica e non più come qualche cosa di piacevole.

Un tempo, recarsi anche solo per qualche ora al supermercato, insieme al proprio marito o ai propri figli, era visto come una sorta di passeggiata di salute e di evasione dalle mura domestiche, tanto per, come si suol dire, in senso puramente positivo, cambiare aria per qualche ora.

Il fatto è che non dobbiamo nemmeno rilassarci troppo, memori che il troppo stroppia. Se infatti ci lasceremo forzare la mano in tale senso potremmo compiere un errore, che si ripercuoterà sul nostro portafogli e sul nostro conto corrente. Infatti tenderemo a mettere molte più cose nel nostro carrello, rispetto a quelle che abbiamo segnalato nella nostra lista.

Se poi abbiamo vissuto un periodo molto stressante è bene farci qualche coccola e punteremo a dolcetti o junk food, che non sono il massimo per la nostra salute e che costerà tantissimo se super pubblicizzato. Occhio anche a non portare i nostri bambini, specie se piccoli, perché sono molto attratti da questo cibo.

Spesa al supermercato, ecco dove farla giusta

Chiaro che per risparmiare possiamo optare dei discount, che sono molto diffusi nel nostro Paese, ma c’è sempre anche chi ci permette di mettere in atto al molto amata spesa mista. Ovvero intendiamo acquistare sia prodotti di marca che anche altri meno noti, puntando possibilmente sulle offerte.

Ciò non riguarda solo il settore alimentare, ma anche quello della cura personale e della nostra stessa casa. Tanto più che si è scoperto che questo supermercato possiede vere e proprie chicche che non ci possiamo lasciare sfuggire. Diciamo pure che ce n’è per tutti i gusti, con cui riempire non solo il carrello, ma anche il nostro cestino.

Qui troveremo prodotti eccellenti

Cominciamo con il dire che il supermercato fa parte di un sistema di cooperative ed è presente su tutto il territorio nazionale con svariati punti vendita, che vanno dagli ipermercati ai piccoli store, Altroconsumo ha fatto affrontare ad alcuni prodotti Coop dei test, e ha riscontrato che sono buonissime le barrette di cereali con albicocca, mela, e frutta secca.

Allo stesso modo lo è il riso Coop Carnaroli e Coop Tre mozzarelle. Andando sui prodotti BIO un ottimo punteggio ha meritato Coop Vivi Verde Cornflakes Biologici. Passando alla cura della casa ottimi sono Coop Vivi Verde sacchi organici. Mentre, parlando di cura della persona, validissime son Coop Crescendo Every Day salviettine detergenti.