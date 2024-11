Temperature in calo, prepara la tua casa al gelo in arrivo: in 5 mosse ti salvi dal caro bollette

Per fortuna esistono questi rimedi per affrontare al meglio l’inverno: non temere per le bollette, spenderai pochissimo.

In molti si sono stupiti che in questi ultimi giorni, l’Italia, è stata investita totalmente da sole e temperature miti. In pochi sanno che lo scorso 11 novembre si è festeggiata l’estate di San Martino.

La leggenda vuole che il Santo, tagliando parte del suo mantello l’avrebbe donato ad un povero e Dio per ringraziarlo di tale gesto illuminò tale giornata con belle temperature e un sole caldo.

Al di là di ciò, sicuramente questo novembre rispetto agli scorsi anni si è rivelato essere decisamente diverso sotto tanti punti di vista. Va considerato, però, che settembre e ottobre sono stati parecchio piovosi e quindi, non c’è da preoccuparsi per queste giornate così soleggiate.

Ormai, manca quasi un mese alle festività natalizie e c’è già chi spera di poter accogliere il freddo al più presto per tirar fuori quei maglioni colorati e gli addobbi di Natale per entrare nel clima festa il prima possibile.

Il freddo sta arrivando: bisogna difendersi così

Su questo, gli italiani, non devono preoccuparsi perché le previsioni metereologiche parlano chiaro. Nei prossimi giorni, assisteremo ad un cambio repentino delle giornate che non saranno più così miti ma in alcune aree assisteremo ad un brusco calo delle temperature con piogge sparse, non solo sugli Appennini ma anche in pianura.

Quindi, gli amanti del freddo e della stagione ormai quasi invernale, possono tirare un sospiro di sollievo e gioire. Al fine di visitare i tanti mercati di Natale presenti sul nostro territorio, con le temperature giuste e il mood perfetto, il connubio è davvero speciale. Ora però dobbiamo porre la nostra attenzione su un concetto che spesso viene dimenticato: come difendersi dal freddo in casa.

Le 5 mosse per difendersi dal caro bollette

Al fine di evitare bollette salate e quindi regali poco piacevoli di qui a breve, ecco cinque consigli di cui non si può fare a meno soprattutto in questa fase dell’anno, dove ogni momento è buono per riscaldarci e ripararci dal freddo esterno.

Stando a quanto riportato dal sito vasco.eu, ecco cosa fare per difendersi dal caro bollette ma allo stesso tempo, non soffrire il freddo in casa. Primo consiglio: sfiatare e pulire i radiatori. Secondo consiglio: pulire la canna fumaria. Terzo consiglio: controllare tetti e grondaie. Quarto consiglio: chiudere bene i rubinetti esterni e, infine, quinto e ultimo consiglio: mantenere l’isolamento in buone condizioni.