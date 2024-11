Salute, questa spezia miracolosa ti salva anche dal diabete: ne basta un sol boccone al giorno

Esiste un validissimo alleato in natura con il quale possiamo preservare in toto la nostra salute. Di che cosa si tratta?

Sono molteplici i proverbi che sovente sentiamo in giro, secondo i quali si coniugherebbe stando ad un potente filo rosso, la salute e la tavola. Noi siamo quel che mangiamo, è ad esempio uno dei più famosi, come pure un alto ben noto, secondo il quale invece la salute vien dalla tavola o più semplicemente mangiando.

Per vivere nutrirsi è necessario, ma è importante farlo bene. Pertanto il must sarebbe quello di seguire una dieta, intesa come alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata e per poterlo fare è bene chiedere il consulto del nostro medico curante e di un buon nutrizionista.

Se intendiamo perdere qualche chilo mai affidarci alle diete fai da te, che sono molto pericolose per la nostra salute. Detto ciò, mangiare male e senza tenere presente delle esigenze e delle caratteristiche del nostro organismo, può portare all’arrivo di pesanti patologie. Una di questa è il diabete, che è una malattia cronica e che può risultare molto latente.

È caratterizzato da un’elevata presenza di glucosio nel sangue e da un’alterata quantità o funzione dell’insulina. Ricordiamo che è un ormone che ha il preciso scopo di regolare il livello di glucosio nel nostro organismo. La malattia arriva in genere quando si è adulti e verso i 30 anni.

Può avvenire per una familiarità con la stessa ,qualche chilo di troppo e uno stile di vita scorretto, dove figura molta sedentarietà e poco esercizio fisico. Purtroppo lo smart working in questa direzione ha contribuito moltissimo. Il diabete può danneggiare i nervi e causare problemi al tatto, aumentare il rischio di infarti, malattia renale cronica e perdita della vista.

Diabete, come combatterlo a partire dalla tavola

Chi soffre di questa malattia deve seguire un’alimentazione corretta e praticare sano esercizio, non per forza iscrivendosi in palestra ma facendo passeggiate sotto casa. Grande alleato per sconfiggere questa malattia sono i carboidrati, ma anche pesci grassi come salmone, sardine, aringhe acciughe e sgombri.

Questi ultimi sono fantastiche fonti di acidi grassi Omega 3 DHA e Epa. Bene anche i legumi come alternativa alla carne, come frutta e verdura fresca e di stagione. Opportuno tenere alla larga dolci e bevande gassate e zuccherine. Se tuttavia vogliamo vedere un miglioramento, dovremo inserire nella nostra alimentazione una spezia, che le nostre nonne avevano sempre in cucina.

La spezia nostra grande amica

Parliamo dei chiodi di garofano. Tuttavia anche qui non dobbiamo mai eccedere con il consumo e masticarne uno o due chiodi al giorno. se è il top pe r tenere a bada il diabete è perché è strepitoso per tenere a bada la glicemia. Inoltre i chiodi di garofano aiutano a tenere a bada la stanchezza e possiedono importanti proprietà antidepressive.

Parliamo di una spezia ricca di potassio, magnesio, ferro e fosforo e fantastica per tenere giovane e sveglia la mente. Le nostra ve ci hanno insegnato a masticare un chiodo di garofano quando ci fa male il dente del giudizio e appoggiato su di esso potrebbe portarci beneficio, oltre che ridurre i gonfiori. Insomma, da oggi mai più senza di loro.