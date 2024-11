Bollette, con questo trucco le taglio di netto: 100 euro salvi sul conto corrente | Basta premere un pulsante

Tagliare i costi delle bollette? Oggi è possibile, si parla di 100€ salvi sul conto corrente.

Ce la puoi fare anche tu. Non ti abbattere, fai un sorriso e un lungo respiro e datti da fare. L’obiettivo è importante e succulento, stringi i denti e inizia a subito il percorso che ti farà risparmiare. Se rimarranno soldi nel tuo conto scorrente potrai anche permetterti uno sfizio in più, in nome delle festività Natalizie.

Di certo ci stai pensando e i tuoi bambini sono già elettrizzati nel vedere le vetrine addobbate nei centri commerciali. Hanno già scritto la letterina a Babbo Natale e tu non vuoi deluderli, compiendo sacrifici. Con le bollette però che dovrai pagare, tutto ciò rischia di diventare un’impresa titanica. Come ti accennavamo, puoi tagliare di molto i costi se sai organizzarti.

Ovvio che tale discorsetto, con tutta calma lo dovrai fare a tutti gli altri componenti della tua famiglia, dato che siete una squadra e dovrete restare unti. La più odiosa fra le bollette è indubbiamente quella dell’energia elettrica e adesso, con l’accensione delle varie stufe, stufette e riscaldamenti, non sarà molto basso, soprattutto a Nord. Qui infatti il freddo si fa più prepotente.

Se svolgiamo smart working, abbiamo figli piccolo o persone anziane in casa, non sarà possibile spegnere a lungo il riscaldamento. Se non si vuole però spendere una fortuna dovremo stare attenti alle temperature, ricordandoci che ogni grado in più corrisponde a soldini aggiuntivi in bolletta. Spegniamolo sempre uscendo e non azioniamolo mai di notte.

Riscaldamento, alcune dritte per abbattere i costi

Sfruttiamo anche il calore propagato dal forno della cucina, durante la preparazione di pasti, trascorrendo più tempo in loco. Al di là di questi consigli, evitiamo di utilizzare lavatrici se non a pieno carico e puntiamo su quei cicli di lavaggio brevi e che consentono di sfruttare acqua meno calda ed energia, verifichiamo anche le fasce orarie in cui i costi si abbassano.

Tuttavia c’è anche un’altra abitudine che tutti noi possediamo che potrebbe risultare assai nociva in suddetta bolletta. Se la mettiamo in atto fin da ora potremo attuare un risparmio della bellezza di 100€. Non dovremo fare nulla di particolare, ma solo premere un pulsante che rimane spesso acceso. Sete pronti a scoprirlo e dare il via al risparmio?

Un pulsante capace di fare la differenza

In buona sostanza dovremo smettere di lasciare nella condizione di standby anche per ore intere PC, console di videogiochi e televisori. Sbagliatissimo lasciare incollato alla presa di corrente lo spinotto per la ricarica del cellulare, diventato un tutt’uno con noi, dato che non lo spegniamo mai. Altro errore da correggere è lasciare incollati alla presa di corrente quegli elettrodomestici che in cucina che non usiamo.

Parliamo del tostapane, del bollitore e della macchinetta del caffè. Anche così consumano tantissimo e se sono collegati a della ciabatte scolleghiamo anche esse. Ovviamente prima spegniamole. Mettendo in atto questo escamotage potremo constatare sulla carta notevoli risparmi energetici e i famosi 100€ rimarranno saldamente nelle nostre tasche.