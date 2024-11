Lenzuola bucate o scolorite, se le butti fai un errore madornale: in un attimo tornano più utili che mai

Lenzuola rovinate, da oggi non le bittare più. Ecco come riutilizzarle in casa tua.

Hai rifatto il letto della tua camera matrimoniale e hai notato che le lenzuola a cui tenevi molto si sono rovinate. Le possedevi da molto tempo ma provi nel cuore un senso si dispiacere al pensiero di buttarle. Anche quelle dalla cameretta di tuo figlio non sono più in forma. Certo ne avete anche delle altre a disposizione.

Sono nuove e impacchettate le avete acquistate lo scorso anno alla fiera del bianco, di cui siete accaniti sostenitori, ma sta di fatto che a quelle che sono rovinate siete molto legati e ora non sapete che pesci pigliare per sistemarle. In ogni caso niente panico, che è sempre un cattivissimo consigliere. Rilassatevi e mettevi in testa che potrete riutilizzare in modo convincente le lenzuola, dando sfogo alla creatività.

Vi divertirete un mondo e potrete coinvolgere vostro figlio in questa impresa. Ovvio che il primo pensiero che vi verrà in mente sarà di armarvi di ago e filo e l’idea non è così balzana, Diciamo che se amate darvi alla sartoria potrete creare qualche cosa per voi e per la vostra casa, a seconda del tessuto, dei colori e delle lenzuola rovinate che avete a disposizione.

Ad esempio potrete dare vita a dei fazzoletti, ritagliandoli in dimensioni uniformi. In questa maniera otterrete qualche cosa di delicato per la vostra pelle a costo zero m qui non dovrete cucire nulla, se invece volete farlo potrete pensare di creare sacchetti e dotarli di pratiche coulisse, in cui inserire fiori di lavanda esiccati da porre in cassetti e armadi da regalare ad amiche e parenti, come delicati cadeau.

Le lenzuola possono sempre tornare utili

Anzi, li potrete porre in un cestino e regalarli in occasione di un tè casalingo, altrimenti potrete realizzare borsellini e semplici borse da asporto. Volete osare di più, puntate alla creazione di tovagliette, tovaglie e perché no, copertine per simpatici cuscini. Se siete poi abili con l’arte del cucito e avete in casa in buono stato una macchina da cucire, potreste creare simpatici pigiami.

Prendete spunto dai modelli più semplici che troverete online e datevi pure alla pazza gioia. Le lenzuola rovinate potrebbero anche essere utilizzate per hobby che vanno di moda anche fra i giovanissimi, che seguono con passione mirati tutorial su YouTube. Parliamo del patchwork.

Altre accattivanti idee

Volete fare felici i vostri nipotini? Allora utilizzate le lenzuola per creare manichini o vestitini per le bambole. Qui dovrete far vivere il fanciullino di pascoliana memoria e vi assicureremo che vi divertirete tantissimo. Inoltre se avete a disposizione del materiale da imbottitura e una macchina da cucire, ecco che potrete dare vita a presine da forno, che vi chiederanno tutte le vostre amiche.

Se avete un bel giardino potrete riutilizzarle per creare una barriera contro le erbacce. Qui però utilizzate delle lenzuola scure da posizionare sopra il terreno da coprire poi con pacciamatura. E se invece volete qualche cosa di più spiccio riutilizzate le lenzuola rovinate come stracci per la pulizia tagliandole a strisce di varie dimensioni.