Cena low cost, basta con i piatti surgelati: con questo piatto stupisci gli ospiti e risparmi una fortuna

Cena low cost, stasera niente surgelati, fai questo piatto e lasci a bocca aperta i tuoi commensali.

Non hai sempre molto tempo da dedicare all’arte culinaria anche se sei molto bravo ai fornelli e ti rilassa molto cucinare. Il lavoro ti assorbe molto soprattutto dopo che hai ottenuto l’agognata promozione. Servivano più soldini in casa e tu e tua moglie siete molto contenti. Tuttavia ogni cosa prima o poi mete in atto il rovescio della medaglia.

Il tuo è di avare meno tempo libero e di tornare sempre più tardi la sera. La tua dolce metà, per via di alcuni licenziamenti nello store per cui lavora, deve lavorare di più e anche lei non giunge nel vostro nido prima delle 19.00. Vostro figlio adolescente arriva tardi, visto che dopol0uscita da scuola, si ferma dai nonni a mangiare un boccone, per poi frequentare il conservatorio.

Insomma, siete tutti impegnatissimi, almeno dal lunedì al venerdì. Non sempre però, durante il weekend riuscite a preparare i pranzi e le cene per la settimana successiva che poi surgelate e scongelate al momento opportuno. Stasera avete a disposizione solo pizze surgelate. Per la verità potrete anche servirvene, soprattutto se avete già messo delle bibite in fresca.

Stata di fatto che tua moglie ha sottolineato che questo cibo non è salutare e che già ieri sera hai già accontentato tuo figlio con hamburger e pattatine, avendolo portato a cena fuori nel suo fast food di fiducia. Infatti non si dovrebbe mai mangiare troppo spesso nei fast food n per il nostro bene. Dunque che fare? Dovresti puntare al Delivery? In realtà no.

Una ricetta low cost eccellente

Puoi preparare qualche cos di sfizioso anche con pochi ingredienti. Ad esempio che ne dici di preparare delle gustose patate al forno? La ricetta tela dona la divina Benedetta Rossi. La troviamo anche nel suo ricettario Il Libro D’Oro. Le dosi per4 persone dunque anche per l’amico di tuo figlio che si ferma per la notte sono 4 patate media, un uovo, provola a cubetti q.b.12 g di formaggio grattugiato.

Erba cipollina q.b. 5 pomodoroni, sale q.b. e olio evo q.b. Dopo aver lessato le patate senza eccedere lasciamole raffreddare. A questo punto tagliamo la calotta e svuotiamole con cura. versiamo il ripieno in una ciotola per poi unire un uovo e il formaggio grattugiato. Mescoliamo alla perfezione. Versiamo la provola e e l’erba cipollina, per poi mescolare tutto quanto.

Dalla preparazione alla cottura

Riempiamo le nostre patate e condiamole con un filo d’olio evo. Poniamole in una pirofila da forno e aggiungiamo qua e là qualche pomodorino diviso a metà. Inforniamo e cuociamo in forno ventilato a 180*tra 25 minuti. Optiamo anche per la modalità statica a 190°per la stessa durata. Trascorso il tempo, spegniamo e sforniamo subito.

A questo punto le nostre patate ripiene saranno pronte per essere impiattate seguendo la nostra fantasia e servendole belle dorate e calde in tavola. Tuttavia se temiamo che i pomodorini non piacciano a nostro figlio, li possiamo anche non aggiungere, dato che non sono determinanti per le nostre patate.