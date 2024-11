Elettrodomestici, allarme corto circuito: collegarli in questo modo è una condanna assicurata | Scollegali subito

Attenzione all’elettricità nelle vostre case, siate prudenti o si rischia un incendio in pochissimi secondi per un corto circuito.

Il corto circuito è un malfunzionamento dell’impianto elettrico, di solito non ci sono preavvisi, accade e si resta senza corrente.

Questo perché i cavi elettrici hanno due poli ( negativo e positivo), se per qualsiasi motivo vengono in contatto accade un’anomalia, che causa un tilt a tutto l’impianto di casa.

A causa di questa anomalia il flusso di corrente aumenta in maniera esponenziale e solitamente scatta quello che tutti chiamate “salvavita”, togliendo la corrente per evitare un esplosione.

Se il vostro impianto è particolarmente vetusto, potrebbe non scattare il salvavita e questo potrebbe essere un problema.

Non sottovalutate la corrente elettrica

Solitamente nelle case le prese elettriche non sono assolutamente sufficienti per collegare tutti i dispositivi che si utilizzano ogni giorno.

Fortunatamente, esistono soluzioni in grado di risolvere il problema moltiplicando gli accessi alla rete elettrica, ossia prolunghe e ciabatte, che tuttavia potrebbero non supportare diversi apparecchi.

Fate attenzione ai collegamenti della corrente

Purtroppo nonostante le vostre buone intenzioni non potete collegare laqualunque alla corrente. Tutte le prolunghe e le ciabatte, almeno quelle che rispettano le norme SEC (Soprintendenza per l’Energia Elettrica e i Combustibili) , devono riportare i marchi di sicurezza e la potenza massima complessiva, espressa in Watt, degli apparecchi da collegare. Purtroppo, molti spesso finiscono col sovraccaricare prolunghe e ciabatte elettriche con il rischio di incorrere in pericolosi incendi causati da surriscaldamenti e cortocircuiti. Prima di collegare i dispositivi a ciabatte e prolunghe, ma questo vale anche per spine ed adattatori, è sempre importante controllare la potenza massima di queste soluzioni, anche se ci sono degli apparecchi che sarebbe meglio evitare per escludere ogni pericolo. Attenzione particolare va comunque prestata agli elettrodomestici energivori come microonde, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, macchina del caffè e ferro da stiro. Non collegate troppi apparecchi per la bellezza come piastra per capelli, phon, casco per messa in piega.

Fate attenzione anche ai dispositivi per la pulizia come aspirapolvere potenti, lucidatrice, lavapavimenti, idropulitrice. Mai sovraccaricare il circuito con attrezzi per il fitness come tapis roulant potenti ed altri apparecchi dotati di motore elettrico.

Anche le soluzioni per il riscaldamento ed il raffrescamento come condizionatore, stufa elettrica, scaldacqua e ventilatore molto potente non possono funzionare in contemporanea. Il rischio è di mandare in corto il sistema o peggio di causare un incendio dentro casa.