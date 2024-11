Umidità in casa, butta il vecchio deumidificatore: con 20 euro ti togli il problema a vita | Comprala subito

Basta usare il deumidificatore e spendere moltissimo nel consumo di corrente, ci sono soluzioni diverse per la vostra abitazione.

Uno dei problemi più gravi che potete avere in casa è rappresentato dalla muffa e dall’umidità. Le soluzioni abitative degli ultimi decenni, per ridurre i costi, spesso hanno creato ambienti poco arieggiati con poche finestre o persino locali ciechi, che quindi purtroppo possono causare molti problemi.

Ovviamente nulla di irrisolvibile, per questo motivo molte persone utilizzano dei deumidificatori negli ambienti, perché, specialmente durante la stagione invernale, anche il solo stendere i panni può causare un aumento dell’umidità tra le pareti domestiche.

Ci sono soluzioni green per il problema, come gli assorbi-umidità da mettere negli armadi o usare delle semplice lettiera per gatti in piccoli contenitori posizionati ad hoc, per togliere quel sentore di umido dalle vostre stanze.

Ricordate che è sempre meglio cercare di arieggiare la casa al meglio delle vostre possibilità in ogni caso.

Umidità in casa

La presenza di umidità può essere causata da svariati fattori, quali per esempio la posizione e l’esposizione dell’immobile, la vicinanza di corsi d’acqua, difetti di costruzione, un cattivo isolamento di soffitti e pareti, la presenza di serramenti non adeguati.

Indipendentemente dalle cause, chi ha questo problema lotta costantemente per risolverlo, in quanto una forte umidità può portare a problemi respiratori, alla formazione di muffa e al deterioramento di intonaco, rivestimenti o mobili.

Con pochi euro potete salutare l’umidità nelle stanze

Potete sfruttare una piccola idea green, per rendere la vostra casa più gradevole e a prova di umidità. Con le piante giuste posizionate nella maniera più consona, potete assorbire l’umidità in eccesso senza spese esorbitanti e senza dovere chiamare dei manutentori, perché il problema umidità vi sta lentamente rovinando le giornate. Prendete carta e penna e ricordate queste piante. La pianta per chi non ha il pollice verde è il Pothos. E’ una pianta rampicante molto diffusa nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Vanta la qualità di essere mangia-umidità ed è perfetta se tenuta in bagno o cucina.

Il Falangio è una bella pianta ornamentale da mettere nei bagni, in cucina e in generale nelle camere umide dove manca una buona ventilazione. Assorbe umidità e l’azione è ben visibile dalla condensa che si forma sulle foglie. La vostra campionessa contro l’umidità sarà l’edera. Adatta per eliminare umidità in eccesso e contribuire anche ridurre la muffa. Oltre ad essere bella ed elegante, facile da coltivare è davvero utile se posizionata vicino a pareti umide.