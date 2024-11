Auto, occhio a cosa tieni in mano: se ti beccano ti scordi la patente | Le nuove multe fanno spavento

La situazione è più delicata del previsto. A questo punto, la multa, è davvero cosa fatta: purtroppo anche la patente sarà un ricordo.

In Italia sicuramente due persone su tre lamentano che passano davvero tante ore in macchina imbottigliate nel traffico. Ciò succede soprattutto quando ci si deve recare sul luogo di lavoro o semplicemente per uscire con la famiglia o amici per un momento di svago e di ilarità.

Chiaramente, però, in auto non tutti rispettano delle regole che dovrebbero essere alla base di ogni cittadino consapevole quando si mette alla guida.

Infatti, negli ultimi tempi impazzano sempre di più multe e contravvenzioni per atteggiamenti scorretti e il più delle volte davvero assurdi.

Nelle ultime settimane sono stati davvero in tanti cittadini multati per un comportamento che forse non tutti sapevano essere contro le regole.

La multa per il finestrino aperto

Infatti, se ci beccano con la macchina fermata in area di sosta e col finestrino aperto, si rischia una multa non indifferente. Questo perché, potrebbe incentivare l’istigazione al furto. Non tutti conoscevano questi dettagli e soprattutto questo modo di intendere la macchina in sosta.

Onde evitare di ritrovarsi con spiacevoli sorprese sia di furto che di multa, quindi oltre il danno anche la beffa, meglio correre ai ripari e fare un passaparola tra amici e parenti. Adesso, però, sembra che a tenere banco non ci sia solo questa situazione piuttosto intricata e per nulla piacevole.

Multa e sospensione della patente: così in auto rischi di trovarti da passeggero

Infatti, sebbene ci siano dei comportamenti da redarguire quando si è alla guida, c’è un’altra cosa che gli italiani hanno da sempre ignorato e che ora sembra essere diventato lo spauracchio di tutti i cittadini. Stanno fioccando multe da nord a sud se alla guida ci beccano in questo modo. Scopri il resto della notizia scorrendo nella lettura.

C’entra sempre e comunque lo smartphone. Come riportato da cercassicurazioni.it, infatti, l’uso di tale dispositivo oltre a essere assolutamente pericoloso per il rischio di incidenti, provoca anche queste conseguenze di rilievo. In particolare, viene fatta luce sul nuovo Codice della Strada che prevede una punizione ancor più salata: la sospensione della patente fino a 15 giorni sin dalla prima violazione. Quindi, questa volta le regole (per fortuna) sono più rigide e restrittive onde evitare conseguenze più complicate del previsto.