LIDL, quando faccio spesa non dimentico mai questi prodotti: la loro qualità nettamente superiore | Confronta la lista

Lidl, quando vado a fare compere nel suo store, acquisto sempre questi prodotti, sono i migliori.

Questa sera, come usciremo dall’ufficio, andremo a fare la spesa. È un’incombenza che compiamo una volta alla settimana ma che, con l’approssimarsi delle festività Natalizie dovremo ripeterla qualche volta di più e in ciò ci darà una mano anche nostro marito, che è un mago ai fornelli.

Insomma possiamo dirci donne fortunate, come ci ripetono di continuo le nostre amiche. Per far contenti anche i nostri bambini, visto che acquisteremo anche qualche dolcetto da sgranocchiare la domenica pomeriggio quando, la domenica pomeriggio vedremo qualche bel cartone assieme a loro, faremo un salto da Lidl.

Qui è già Natale e, vinti dalla splendida magia, daremo un’occhiata alle prelibatezze natalizie, puntando alla linea dolce che è sinonimo di qualità. Dolci come panettoni o pandori costituiscono una grande novità e anche quelli dotati di farce costituiscono una golosità, tanto più che li possiamo anche regalare come cadeau a vicini di casa e amici.

Inoltre, visto che siamo sotto il periodo natalizio, compreremo anche qualche ninnolo. Butteremo un occhio, come si suol dire, anche negli elettrodomestici, ma chiaramente dovremo anche seguire alla lettera la lista della spesa, che abbiamo stilato ieri sera con cura in cucina assieme al nostro partner. Qui riusciremo a comperare qualsiasi cosa puntando allo straordinario rapporto qualità-prezzo.

Prodotti immancabili da Lidl

Fatto sta che ci sono alcuni prodotti che sostanzialmente non mancano mai nel carrello quando ci troviamo in uno dei suoi store che pullulano nel nostro Paese o non dovrebbero mai mancare, essendo a dir poco strepitosi. Molti li elogiano anche sui Social. E moltissime influencer che si occupano di life stile ce li mostrano anche nei loro contenuti su TikTok.

Del resto, si sa, i rimedi della nonna per la casa vanno ancora fortissimo. Del resto è opportuno, con la grande crisi che vige in Italia puntare al risparmio sotto ogni punto di vista per vivere bene anche all’interno della nostra casa. Tuttavia qui i prodotti migliori ce li consiglia nientemeno che Altroconsumo, dopo averli testati con mano. Li ha valutati con punteggi elevati.

Quelli che sono stati valutati al meglio

Consigliatissimi con un marchio ottimo Lidl sono i cereali Crownfield fiocchi d’avena. Passando al reparto bevande è stata ritenuta buona l’acqua Saguaro frizzante. Consigliata anche quella naturale, oltre che latte Uht sempre a marchio Lidl. Se parliamo di detersivi, ha ricevuto la nominazione di miglior acquisto quello per lavatrici Formil a marchio Lidl Marsiglia.

Infine, per la cura della persona, ha meritato un ottimo punteggio e l’etichetta del test acquisto i cerotti Pharma Lidl. Un plauso meritano anche i fazzoletti di carta sempre a marchio Lidl Floralys, soffici e resistenti. Ora sappiamo quali prodotti non dobbiamo farci scappare, qualora avessimo in previsione una spesa o solo un metaforico salto da Lidl.