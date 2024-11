Amazon, altro che Temu e Aliexpress: qui trovi tutto il catalogo a meno di 20 euro | Comincia a fare scorta

Su Amazon trovi tutto quel che ti serve. A meno di 20€ porti a casa quel che vuoi.

Grandi, anzi superlative notizie per gli amanti dello shopping. In ogni caso, prima di andare oltre, occhio che non sia compulsivo, perché vorrebbe dire che qualche cosa non va nella vostra vita. Detto ciò, è da vedersi come una coccola per l’anima e se non scade nell’eccesso. Come recita tuttavia un detto popolare, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Qui il mare è il denaro che è sempre meno per tutti. Adesso però non dovremo attendere i saldi invernali, essendo attivo il Black Friday, che troviamo attivo in molti negozi che amiamo visitare il fine settimane e quando scatta il giro nel centro commerciale. Se ciò accade nei negozi del centro, affidiamo dunque i piccolini a nostro marito e noi giriamo leggiadre da una vetrina all’altra.

Oppure possiamo decidere di fare compere stando a casa comodamente sedute sul nostro divano o poltrona. Armate di carta di credito, sfruttando però una carta prepagata, evitando di andare incontro a spiacevoli conseguenze potremo, prima di mettere i prodotti nel carrello, fare in modo di essere certi di comperare quel che vogliamo.

Parola d’ordine è non avere fretta ma, visti i prezzi convenienti ,che troveremo su Amazon, non dovremo neppure dormire sugli allori. Qui, con soli 20€ potrete comperare prodotti meravigliosi e adatti a qualunque ambito. Diciamo che potreste dare già una sbirciatina e vedere quali vorrete comperare, appena scatterà il black friday, accaparrarveli a colpi di click.

Amazon e il grande colpo messo in atto

Ovvio che da tempo esistono anche altri sore online che frequentiamo da tempo, come Temu e Aliexpress. Ora però anche Amazon, grazie al servizio Prime, li sta mettendo all’angolo. Anche Shane pare che possa essere battuto da lui con un’accattivante novità che farà la gioia viva e sincera per gli amanti dello shopping che non hanno a disposizione molti soldini per comperarlo.

Alla base c’è un nuovo accattivante progetto, in costante work in progress, perché l’obiettivo del colosso è puntare al perfezionamento man mano e, per poterlo fare, è essenziale ascoltare sempre le esigenze della clientela. Tutto ciò lo ha affermato Dharmesh Mehta, vice Presidente di Wordwide selling partner service di Amazon.

Una carta vincente

Oltre a ciò, come possiamo leggere su Forbes il professionista ha anche spiegato in che cosa consiste questo nuovo progetto: “Amazon Haul mira a rendere lo shopping di Moda, casa life style, elettronica e altri prodotti ancora più divertente, facile e conveniente“, queste le sue parole, che sono una manna dal cielo per la vasta clientela di Amazon.

Aggiungiamo anche che, troviamo articoli che costeranno meno di 20$ ma comunque molto interessanti. Chiaro che si queste nasi sarò fattibile per un numero più elevato di persone fare compere, oltre che in modo più continuativo e adesso, con il Black Friday alle porte ulteriori servizi per gli abbonati online, tutto ciò risulterà ancora più accattivante.