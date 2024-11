Riscalda casa senza spendere una fortuna | Questa caldaia ha superato tutti i test: prendila e salva il portafoglio

Questa è la grande novità della stagione autunnale. Ora ti riscaldi quasi gratis e con ottimi risultati: compra subito questo modello.

Con le temperature in calo, sicuramente gran parte degli italiani avranno completato già da tempo il cambio di stagione dei propri indumenti.

Qualche maglia a manica corta sarà ancora presente nei cassetti ma ormai, senza giubbotto, felpa e tuta invernale, proprio non si può stare.

Normale è anche poter pensare a tutto ciò in quanto siamo orientati sempre di più verso il mese di dicembre, dove le feste natalizie, gli odori delle caldarroste e il profumo del camino acceso, arricchiscono le città e le stradine di campagna.

Ovviamente, molti ignorano un fattore estremamente importante. Quando si pensa al periodo invernale in cui il freddo, la pioggia e l’umidità ne fanno da padroni, si tende a prendere sottogamba il tema del riscaldamento.

Dalle stufe ai camini elettrici ad acqua

Coloro che hanno stufe a gas, termosifoni o climatizzatore con la possibilità di impostare l’aria calda, poco si interessano almeno inizialmente dei costi in bolletta. Affinché le cifre non siano così esose, c’è chi però si affida ad una soluzione low cost e soprattutto ecologica.

Parliamo del boom che negli ultimi anni stanno riscontrando i camini elettrici ad acqua. Questa invenzione, oltre ad essere estremamente performante anche dal punto di vista estetico, ha un fattore non di poco conto. Infatti, va messo in evidenza che dinanzi a ciò, emerge un dettaglio importante. Se si vogliono utilizzare questi camini solo ed esclusivamente dal punto di vista visivo con la modalità fiamma accesa, consumano tra i 50 e 70 W, ovvero lo stesso consumo di una lampadina a LED.

La caldaia che ha superato tutti i test: rapporto qualità-prezzo eccellente

Ma come se non bastasse, per chi opta per una scelta a basso consumo senza precludersi la possibilità di un riscaldamento attivo, c’è un’altra soluzione che farà piacere a tantissimi italiani alla ricerca del rapporto qualità prezzo eccellente.

Per difendersi al meglio dalle temperature rigide invernali, avere in casa una caldaia a condensazione, si rivela essere la scelta più giusta. Come riportato da fanpage.it, ci sarebbero alcuni modelli da preferire sia per i consumi che per il prezzo. Ecco quelli più gettonati e consigliati: Valliant, Bosch, Riello e Beretta. nella lista stilata dal sito in questione, al primo posto, troviamo per rapporto qualità prezzo al top, il modello Matis dell’Ariston.