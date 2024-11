Risparmio, ho riempito il mio portafoglio con il metodo dell’orologio: ora lo seguo prima di ogni acquisto

Se volete scoprire il segreto del risparmio dovete leggere qui, basta un orologio e il vostro portafogli tornerà ad essere pingue.

Far fortuna risparmiando. Questo deve essere il mood con cui affrontate la vita. Non importa se la cifra che riuscirete a mettere da parte non è altissima, ma in un periodo di crisi come questa è necessario possedere del denaro in eccedenza.

Dovete ragionare come se voi foste un’azienda e come tale è necessario possedere quello che potete chiamare “fondo emergenze”.

Ovviamente è difficile in un momento storico in cui i salari sono bassi e il costo della vita è veramente spropositato. Riuscire a rimanere nel budget ogni mese è complesso, al minimo imprevisto si trema, perché moltissimi italiani avvertono la sensazione che le entrate corrispondano esattamente alle uscite.

Questo genera molta ansia, dato che la sensazione di essere impotenti e di non riuscire a risparmiare è oggettivamente sentita molto.

Come risparmiare

L’abc del risparmio corrisponde ad un’equazione molto facile: “Risparmio = Entrate – Spese”. Dove il risparmio è la risultante di una riduzione delle spese dal momento che non potete aumentare magicamente le entrate.

La difficoltà è capire quali siano le spese che si possono ridurre, dovete essere sinceri, fare auto-analisi e comprendere quali sono le uscite superflue in cui si riversa il vostro denaro.

Il metodo dell’orologio per avere dei risparmi

Prendete il vostro orologio ogni volta che siete presi dallo sfrenato desiderio di comprare qualsiasi cosa. Una volta che avete fatto questo semplice passaggio il segreto del risparmio è alla vostra portata. Senza saperlo avete iniziato ad applicare la regola delle 48 ore per risparmiare. Questa dice semplicemente che prima di fare un qualunque acquisto impulsivo dovreste aspettare 48 ore dopo aver trovato un prodotto che sentite il bisogno di avere. In questo modo distinguerete le spese basate sui vostri bisogni da quelle basate sui vostri desideri. Questa azione vi può salvare dallo shopping compulsivo, perché riflettere su un acquisto, permette di prendere con maggiore probabilità una decisione migliore dal punto di vista finanziario.

Se ci pensate bene, lo shopping online è il nemico più grande del risparmio. Con la sua semplicità e immediatezza rende quasi automatico l’acquisto di beni di cui non avete minimamente bisogno. La regola delle 48 ore evita proprio che vengano fatti acquisti di questo genere. Dopo 48 ore di cose lasciate nel carello, sarete in grado di giudicare un acquisto in modo più razionale ed evitare di fare acquisti d’impulso.