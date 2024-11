Diventa ricco in 5 mosse: i milionari hanno tutti cominciato con questa lista | Prepara il conto corrente

Dici basta ai sacrifici e alla vita di stenti. Con questi piccoli trucchi puoi vivere da nababbo già da domani, provare per credere.

Quante volte ci sarà capitato di chiudere gli occhi, sognare e trovarsi con un milione di euro tra le mani? Ecco, il sogno è finito, svegliamoci e affrontiamo la vita col giusto piglio.

Questo, sicuramente, salvo casi di poca sincerità, è uno dei desideri più diffusi tra gli italiani. Non si è mai pienamente appagati di quanto si possiede ed ecco che vien fuori il sogno chiuso, ma non troppo, nel cassetto.

In molti, da sempre, considerano l’eventualità nel diventare ricchi quasi come un colpo di fortuna. C’è, invece, chi definisce coloro che fanno una vita agiata come persone ‘nate con la camicia’.

A prescindere da tutto, va anche detto che uno la fortuna può tranquillamente crearsela da solo, rimboccandosi le maniche e seguire solo un’unica strada che porta al successo. Prendi nota e segui questi consigli.

Il talento e la fortuna: la base per diventare ricchi

Nella società attuale, spesso, capita di vedere personaggi del mondo dello spettacolo organizzare matrimoni sfarzosi o feste ‘da ricchi’ ma non solo. Anche i calciatori, almeno una parte, non si nascondono dietro a un dito e ostentano tante ricchezze possedute.

Per avere questo tipo di ‘fortuna’, ovviamente, bisogna possedere un talento ben preciso (come nel caso del calcio) o in altri settori. Il duro lavoro ripaga sempre e Stefano De Martino ne è la prova lampante. Da ballerino di Amici alla conduzione di Affari Tuoi: non conosciamo i suoi compensi ma sicuramente l’upgrade è avvenuto. Ora però, proseguendo nella lettura, scoprirai alcuni metodi veloci ed efficaci per sentirsi Paperon dei Paperoni.

Le 5 mosse per diventare ricchi da subito

Su forbes.com sono riportati alcuni consigli che sembrano essere provvidenziali. In modo particolare, cinque, sono quelli che a primo impatto balzano subito agli occhi di un lettore. Il primo è: darsi degli obiettivi finanziari. In poche parole, ancor prima di pensare a come arricchirsi, mettere nero su bianco quello che sia il focus su cui concentrarsi a breve o lungo termine. Il secondo punto riguarda: distruggere i debiti. Ovviamente se si hanno finanziarie non chiuse, conti in sospeso e pagamenti insoluti, non si può pensare di poter estrarre il coniglio dal cilindro e diventare ricchi in questo modo.

Il terzo punto è: mettere insieme un fondo d’emergenza. Se non si sa nel dettaglio cosa sia, una cosa è certa: non riguarda le criptovalute. Basta conservare il denaro liquido in un modo di risparmio sicuro e con zero rischi. Quarto punto: investire a partire da adesso. Domani è troppo tardi, ieri è già passato e ora è il momento giusto per agire. Quinto e ultimo: evitare le proposte di arricchimento rapido. Non bisogna credere agli effetti miracolosi dell’investimento flash, non portano a nulla.