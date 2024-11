Piumone morbido e profumato, in lavanderia mi hanno svelato questo trucco: ora nono si rovina più in lavatrice

Il freddo è arrivato prepotente ed è il momento che regaliate al vostro sonno un piumone morbido e sempre profumato.

Salutate definitivamente le coperte leggere è arrivato il momento di mettere sul letto un avvolgente piumone caldo che possa cullarvi nei sogni più dolci possibili.

Ovviamente molti, prima di questo cambio coperte, vorrebbero dare una rinfrescata al piumone deposto la scorsa stagione nell’armadio. A questo punto sorgono i dubbi. Portarlo in lavanderia o affidarsi ad un self-wash?

Se avete paura di rovinarlo e state cercando una guida accurata per capire come lavare il piumone in lavatrice, qui potrete trovare risposte alle vostre domande.

Riuscire a lavarlo da soli potrebbe sembrare un compito scoraggiante. Un piccolo errore di lavaggio effettivamente, potrebbe portarvi ad avere un piumone irrimediabilmente danneggiato, oppure non pulito a fondo. Mentre la biancheria è relativamente facile da lavare, ci vuole un piccolo sforzo in più per pulire piumoni o piumini.

Lavare da soli un piumone è difficile?

I piumoni sono delicati e voluminosi. Se non volete rovinarli, è necessario tenere conto del tessuto di cui sono fatti, del tipo di materiale usato per l’imbottitura e selezionare le impostazioni corrette della lavatrice.

Tuttavia, con i giusti accorgimenti, è possibile lavare il piumone in tutta sicurezza e senza danneggiarlo. Con qualche trucco sarà profumatissimo, morbidissimo e perfetto.

I consigli per lavare il piumone da soli

Ovviamente la prima cosa da fare è leggere l’etichetta per lavare tutto alla giusta temperatura e controllate che il carico massimo della lavatrice ne supporti il peso. Il programma migliore è quello “cotone e fibre sintetiche”, quindi non superare i 40 °C, meglio ancora lavare a 30 °C. Le temperature troppo alte potrebbero danneggiare le piume d’oca o l’imbottitura in poliestere. Impostate la centrifuga almeno a 900 giri, se il piumone è particolarmente delicato imposta il programma “lavaggio a mano”.

Utilizzate detersivi delicati ed evitate candeggina e ammorbidenti. Per mantenere l’imbottitura uniforme potete lavare il piumino in lavatrice con palline da tennis inserendole nel cestello. Lo sbattimento delle palline durante la centrifuga farà in modo che il piumino torni soffice e gonfio come prima. Se non possedete le palline da tennis potete utilizzare anche delle normali palline di plastica o ancora le palline dosatrici del detersivo. Se non avete nessuna di queste potete creare da soli delle palline con del semplice domopack. Per profumarlo, utilizzate qualche goccia di olio essenziale a piacimento che darà alle fibre quel profumo inconfondibile di pulito.