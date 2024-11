Black Friday, con gli incentivi del Governo il risparmio raddoppia: questi prodotti non puoi non prenderli

L’ultima novità è davvero sensazionale. Non tutti sanno come avere questi aiuti: ecco la guida ufficiale da seguire a fondo.

Siamo in una delle settimane più attese dell’anno. Il Black Friday, ormai da diverso tempo, è inteso come l’evento più spasmodico per gli amanti dello shopping.

Se prima si guardava con grande attenzione al periodo di gennaio e luglio per i saldi, adesso novembre è diventato il mese ideale per anticipare i regali di Natale.

Infatti, subito dopo Halloween, si inizia già a pensare a come trascorrere le festività natalizie e soprattutto a cosa regalare ad amici e parenti. Il Black Friday, quindi, è la trovata geniale che consente alla gran parte della popolazione di potersi muovere anticipatamente cercando di approfittare di sconti pazzi in diversi settori.

Ovviamente, però, così come riportato da alcuni siti come fastweb.it, ci sono alcuni consigli da dover tenere in considerazione ancor prima di compiere degli acquisti.

Black Friday, quali sono gli errori da evitare

Innanzitutto, bisogna evitare di farsi abbindolare dal prezzo relativamente di favore per un prodotto che ormai è già passato di moda ed è sopravvalutato. Poi, bisognerebbe agire alla vecchia maniera, mettersi lì con più volantini e cercare di capire quale sia il negozio fisico o online che offre lo stesso prodotto al prezzo migliore. Diciamo che quindi nonostante questo periodo sia estremamente frenetico, quello che deve giocare dalla nostra parte è la calma e soprattutto l’accuratezza nello spendere i soldi nella maniera più giusta e parsimoniosa. Ormai, due italiani su tre confermano di aver già iniziato i regali di Natale proprio approfittando di questi sconti sia su siti online come Amazon, SHEIN e Temu, giusto per nominarne alcuni sia nei classici negozi fisici nei centri commerciali o tra le stradine di città.

Chiaramente, ci sarà sempre il ritardatario di turno che avrà bisogno di recarsi nel negozio sotto casa il 24 dicembre, perché ha dimenticato di prendere un presente all’amico che rientra per le festività. Dinanzi a tutte queste situazioni, però, in molti ignorano che il Governo non resta a guardare e dona incentivi di diverso genere affinché il Black Friday diventi ancor di più un evento nazionale. Scopriamo quindi nei dettagli tutte le novità dell’ultima settimana.

Gli incentivi del Governo per il Black Friday

Stando a quanto riportato da money.it, ben sei sono i bonus che venerdì 29 novembre potremo utilizzare approfittando degli sconti pazzi. Partiamo subito con la Carta Cultura e i 500 euro destinati a coloro che sono nati nel 2005. La Carta Docente, che dà la possibilità di comprare un pc nuovo, può essere l’arma giusta per accaparrarsi il modello migliore ad un prezzo vantaggioso. Non meno importane è il bonus elettrodomestici che dà l’opportunità di avere uno sconto del 50% su mobili e grandi elettrodomestici per una spesa massima di 5.000 euro nell’anno in corso.

Nonostante non ci si pensi ora, ma il bonus condizionatori offre uno sconto dal 50% al 65% sull’acquisto di un nuovo climatizzatore. Non va dimenticato anche il bonus ristrutturazione il quale lo si può ottenere non per forza aprendo. Grazie a ciò si riceve una detrazione al 50% sul totale della spesa. Infine, per chi deve sostituire la caldaia in questo periodo, è giunto il momento di usufruire del bonus presente anche nell’ecobonus.